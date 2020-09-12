Жорсткі сутички та затримання під час акції протесту в Парижі

У столиці Франції Парижі та в інших містах країни в суботу, 28 листопада, десятки тисяч людей вийшли на масові акції протесту, виступаючи проти поліцейського насильства і за свободу преси. За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у всій країні в акціях протесту взяли участь 133 тисячі людей, з них у Парижі - 46 тисяч, повідомляє інформагентство AFP. Організатори протестів заявили про 200 тисяч учасників у Парижі та 500 тисяч - по всій країні.

Суперечливий законопроєкт

Приводом для протестів стали плани влади ухвалити новий закон щодо "глобальної безпеки", яким буде заборонено оприлюднювати фото чи відеозаписи поліцейських під час виконання службових обов'язків, якщо це становитиме загрозу для "фізичної чи психічної недоторканності" правоохоронців. За порушення заборони законопроєкт передбачає покарання у вигляді штрафу в 45 тисяч євро або позбавлення волі на один рік. Нижня палата парламенту - Національні збори - цього тижня схвалила законопроєкт в першому читанні.

Учасники протесту у Парижі критикують статтю 24 законопроєкту: "згубна для свободи"

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На думку критиків законопроєкту, він сприятиме приховуванню зловживань з боку поліції і обмежуватиме свободу преси. Цього тижня французьке суспільство збурили два відеозаписи, на яких зафіксовано жорсткі дії поліції. Зокрема, місцеві ЗМІ оприлюднили кадри, на яких поліцейські жорстоко б'ють чорного музичного продюсера Мішеля Зеклера.

Жорсткі сутички під час акції протесту в Парижі

У Парижі учасники акції протесту пройшли ходою від площі Республіки до площі Бастилії. Під час акції виникли сутички демонстрантів з правоохоронцями. Протестувальники зводили барикади, жбурляли у поліцейських каміння, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. На площі Бастилії протестувальники підпалили газетний кіоск, вхід у будівлю Центрального банку Франції і паб. Також було підпалено декілька автомобілів.

Протестувальники підпалили кілька автомобілів

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Поліція Парижа повідомила про 46 затриманих демонстрантів та 23 травмованих правоохоронців. Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен повідомив, що під час протестів по всій країні постраждали 37 правоохоронців, та засудив насильство.

Акції протесту, окрім Парижа, відбулися також у Страсбурзі, Бордо, Ліоні, Марселі, Ренні, Ліллі, Нанті і Монпельє. Повідомляється також про сутички протестувальників з поліцією в Ренні.