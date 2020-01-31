Жодних умов для візиту Зеленського в США не було - Помпео

Державний секретар США Майк Помпео наполягає на тому, що для візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона не висувалося жодних умов. Про це він заявив під час спільного із Зеленським брифінгу в Києві в п'ятницю, 31 січня, який відбувся в рамках візиту держсекратаря до України.

"Ні. Не було жодних умов того, про що ви говорили, - що були якісь умови для того, щоб президент Зеленський міг приїхати до Вашингтона", - зазначив Помпео, відповідаючи на питання журналіста про те, чи висував президент США Дональд Трамп якісь умови для того, аби прийняти українського колегу у Білому домі.

Нагадаємо, що зараз Конгрес США розслідує справу про імпічмент Трампа, якого звинувачують у тиску на українське політичне керівництво з метою отримати компромат на свого суперника, демократа Джо Байдена. Трампу закидали призупинення надання військової допомоги та зволікання із погодженням візиту Зеленського до Вашингтона з метою домогтися від Києва розслідування щодо Байдена.

Зеленський хоче більшого залучення США на Донбасі

Своєю чергою український президент заявив, що очікує на призначення спеціального представника Державного департаменту США з питань України. За словами Зеленського, це допоможе Вашингтону активніше залучитися до врегулювання на Донбасі та в анексованому РФ Криму.

Під час візиту до України Майк Помпео зустрівся також з головою українського МЗС Вадимом Пристайком

"Сьогодні я висловив сподівання, що Сполучені Штати Америки будуть більш активно залучені до процесів врегулювання на Сході України та деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту", - зазначив Зеленський під час спільного із Помпео брифінгу.

Президент також додав, що США були й залишатимуться ключовим союзником України в питанні захисту її суверенітету і територіальної цілісності.

Чотири місяці без Волкера

Нагадаємо, що колишній спецпредставник Державного департаменту з питань України Курт Волкер подав у відставку наприкінці вересня минулого року. Відтоді ця посада залишалася вакантною. Комітет розвідки Палати представників США перед цим оприлюднив анонімну скаргу інформатора, який стверджував, що Волкер допоміг налагодити контакт між адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і близькими Зеленського українськими посадовцями.

У листопаді минулого року видання Foreign Policy писало, що в Білому домі можуть скасувати посаду спеціального представника Держдепу США з питань України, розподіливши його обов'язки між іншими співробітниками американського зовнішньополітичного відомства.