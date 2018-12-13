"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона

Протести "жовтих жилетів", що не вщухають у Франції, змусили президента Еммануеля Макрона піти на суттєві поступки демонстрантам, про які він оголосив у своєму зверненні до нації. Однак промова глави держави посилила сумніви у тому, що він розуміє всю глибину невдоволення французів і причини їхнього обурення, вважає оглядач FAZ Андреас Росс.

"Французький уряд відмовився під тиском "жовтих жилетів" від податку на паливо. Тепер президент Макрон оголосив під час самокритичного, але аж ніяк не смиренного виступу, й інші поступки: держава доплачуватиме 100 євро щомісяця тим, хто отримує мінімальну заробітну плату, малозабезпечені пенсіонери звільнятимуться від збільшення відрахувань на соціальне забезпечення, а оплату понаднормової праці більше не обкладатимуть податком.

Андреас Росс, оглядач FAZ

Все це призведе до зростання бюджетних видатків французької держави. Натомість Євросоюзу стане набагато складніше вимагати виконання встановлених ним критеріїв дефіциту держбюджету від окремих країн, приміром, від Італії. Для такого реформатора соціальної держави як прихильник оновлення Європи Еммануель Макрон це стане нездоланною перешкодою.

Та чи зможе несподіваний подарунок з Єлисейського палацу справді втихомирити "набагато глибший гнів" народу - гнів, який сам Макрон назвав "у багатьох випадках справедливим"? Уже той факт, що президент звеличив цей гнів як "шанс" для поступу, викличе скепсис у багатьох французів: чи зрозумів взагалі президент, наскільки вони налаштовані проти нього та його позиції?

Мало що свідчить про те, що йому вдалося відразу розрядити обстановку. За кілька хвилин після виступу Макрона, лідер лівого руху "Нескорена Франція" Жан-Люк Меланшон покепкував з віри президента в те, що "народне повстання" вдасться придушити, роздаровуючи гроші.

Кому, як не Макрону, який переміг у президентській боротьбі Марін Ле Пен, знати про те, що перерозподіл фінансових коштів не є єдиним домінуючим фактором в часи політики пошуків ідентичності.

Підбурювачам протестів потрібен скальп "рятівника світу", який сидить в Єлисейському палаці, - на менше вони не згодні. Тож тепер він повинен поквапитися здобути довіру тої частини Франції, яка не вносила його на руках в Єлисейський палац".

Автор: Андреас Росс, оглядач Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права передруку. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майні.

Сайт газети Frankfurter Allgemeine Zeitung

Цей коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Коли все почалося? Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Чого вимагають демонстранти? Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Більшість французів підтримують протести Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам" 6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Поступки уряду не спинили протестів Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Акції не вщухають 8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу 10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Жорстокість і вандалізм Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Понівечена Тріумфальна арка 1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту Втрати для бізнесу Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували. Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков

