 ″Жовті жилети″ проти Макрона: ″революція″ через подорожчання пального (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 05.12.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

"Жовті жилети" проти Макрона: "революція" через подорожчання пального (відео)

Усе почалося з однієї петиції, яку жінка з французької провінції виставила в інтернет. Нені під нею близько 1 млн підписів. До протестів приєдналися і праворадикали, проти чого виступає засновниця "жовтих жилетів".

Протести у Франції проти податку на пальне

Протести у Франції проти податку на пальне

Прісциллія Людоскі не проти захисту довкілля. Але чому платити за це повинні переважно жителі провінцій, які залежать від автомобілів? Адже так прірва між центром і периферією, між багатими та бідними стає ще більшою. Так жінка розпочала боротьбу, яка сколихнула цілу Францію: 

DW.COM

Попри поступки з боку уряду, "жовті жилети" обіцяють продовжити протести

У Франції опозиція та протестувальники невдоволені планом уряду відкласти на півроку підвищення акцизу на пальне. Вони вимагають повної відмови від цих намірів та планують нові протести. (04.12.2018)  

Чому Франція повстала проти Макрона та еліт

Уряд Франції у вівторок може оголосити про тимчасову відмову від планів підвищення акцизу на пальне. Саме вони стали каталізатором насильницьких протестів. Та прірва між населенням та елітами лише поглиблюється. (04.12.2018)  

Протести у Парижі: через заворушення арештовані сотні осіб

Через сутички з демонстрантами у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, шумові гранати та водяні гармати. (01.12.2018)  

Також за темою

Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018) 05.12.2018

Після хвилі запеклих протестів уряд Франції пішов на поступки "жовтим жилетам". Лідери цього руху проти підвищення податків на пальне. З їхніх протестів скористалися праворадикали. Хоча почалося все з простої петиції у французькій провінції.

Реклама

Докладно

Deutschland Justitia bei Sonnenaufgang (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

Позови України проти РФ

Найважливіші претензії та позови Києва проти Москви. 

Німецький автопром має плани щодо американського ринку

Автогіганти ФРН поговорили з Трампом про уникнення мит

Як каже керівництво німецьких автогігантів, переговори зменшили "потенційну загрозу" запровадження нових мит.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  