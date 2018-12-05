"Жовті жилети" проти Макрона: "революція" через подорожчання пального (відео)

Прісциллія Людоскі не проти захисту довкілля. Але чому платити за це повинні переважно жителі провінцій, які залежать від автомобілів? Адже так прірва між центром і периферією, між багатими та бідними стає ще більшою. Так жінка розпочала боротьбу, яка сколихнула цілу Францію: