"Жовті жилети" проти Макрона: "революція" через подорожчання пального (відео)

Усе почалося з однієї петиції, яку жінка з французької провінції виставила в інтернет. Нені під нею близько 1 млн підписів. До протестів приєдналися і праворадикали, проти чого виступає засновниця "жовтих жилетів".
Прісциллія Людоскі не проти захисту довкілля. Але чому платити за це повинні переважно жителі провінцій, які залежать від автомобілів? Адже так прірва між центром і периферією, між багатими та бідними стає ще більшою. Так жінка розпочала боротьбу, яка сколихнула цілу Францію:
У Франції опозиція та протестувальники невдоволені планом уряду відкласти на півроку підвищення акцизу на пальне. Вони вимагають повної відмови від цих намірів та планують нові протести. (04.12.2018)
Уряд Франції у вівторок може оголосити про тимчасову відмову від планів підвищення акцизу на пальне. Саме вони стали каталізатором насильницьких протестів. Та прірва між населенням та елітами лише поглиблюється. (04.12.2018)