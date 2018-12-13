"Жовті жилети" знову вийшли на вулиці Парижа

У Парижі перед початком антиурядових протестів у суботу, 15 грудня, затримали 21 особу, повідомила поліція. Тим часом у першій половині дня у суботу"жовті жилети" збираються на Єлисейських полях у центрі французької столиці для продовження протестів, попри заклики влади утриматись від нових акцій, передає агенція AFP. Як повідомляє Reuters, у акції беруть участь тисячі людей. Зазвичай ближче до вечора кількість протестувальників значно збільшується.

Напередодні президент країни Еммануель Макрон заявив, що Франція "потребує спокою, порядку та повернення до нормального функціонування". "Ми очікуємо дещо менше людей (на вулицях), але деякі з них налаштовані рішуче", - зазначив напередодні заступник міністра внутрішніх справ Лоран Нуньєс.

Порядок у Парижі забезпечуть вісім тисяч правоохоронців

Порядок на вулицях Парижа забезпечують вісім тисяч правоохоронців, які мають у своєму розпорядженні 14 бронетранспортерів, водні гармати та коней. Минулої суботи на протести по всій країні були мобілізовані близько 90 тисяч правоохоронців. Через сутички були затримані дві тисячі осіб.

Міністр внутрішніх справ Крістоф Кастанер розкритикував сутички демонстрантів із поліцією у той час, коли у країні був оголошений найвищий рівень терористичної загрози через атаку у Страсбурзі. "Я вважаю неприпустимим, що сьогодні ми аплодуємо нашій поліції, а потім завтра деякі люди думають, що це добре піти і кидати на них каміння", - сказав міністр.

Демонстранти продовжують протести попри поступки уряду

"Жовті жилети" висунули уряду десятки вимог, серед яких збільшення зарплат та зменшення податків. Але вони не мають жодної чіткої програми чи визначених лідерів. Багато з керівників протестного руху закликають людей вийти на вулиці, щоб посилити тиск на уряд. Інші наполягають на тому, щоб організовувати більші акції в невеликих містах та селах, а не рухатися до столиці.

Хвиля протестів почалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення цін на пальне. Тоді на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку в вихідні.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд цілковито відмовився від наміру підвищити акцизи на пальне. В уряді підрахували, що податкові пільги та інші фіскальні заходи, які Еммануель Макрон оголосив для заспокоєння демонстрацій, коштуватимуть бюджету країни 10 мільярдів євро. За оцінкою економістів, ця цифра складає 15 мільярдів євро. Однак, попри поступки з боку влади, французькі активісти вирішили продовжувати протести.

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