"Жовтим жилетам" заборонили протести на Єлисейських полях

Паризька поліція заборонила проведення 23 березня акцій протесту "жовтих жилетів" на Єлисейських полях, оскільки минулого тижня вони закінчилися масовими сутичками та вандалізмом. "Є серйозні підстави вважати, що під час запланованих демонстрацій можливі насильство та збитки", - повідомив у п'ятницю, 22 березня, офіс префекта французької столиці, передає агенція AFP.

Також заборонені мітинги на вулицях поблизу Тріумфальної арки, президентського палацу та Національної асамблеї. В інших районах Парижа "право на демонстрацію, яке є фундаментальною свободою, буде дозволено", втім будь-які безладні групи будуть негайно розсіяні, попередила поліція.

Окрім Парижа, демонстрації заборонили в центрах інших великих міст, включаючи Тулузу. Мітингарі не зможуть влаштувати акції протестів і в більшій частині Ніцци, де президент країни Еммануель Макрон має зустрітися з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Кожен, хто порушить заборону, буде оштрафований, повідомила паризька префектура.

Після того, як минулої суботи мітингарі громили дорогі магазини та підпалювали кіоски та ресторани на Єлисейських полях, змушений був піти у відставку шеф столичної поліції. 21 березня міністр внутрішніх справ країни Крістоф Кастанер зажадав від нового очільника сил правопорядку Дідьє Лаллемана "нульової терпимості" до насильницьких дій з боку демонстрантів. "Чорні блоки мають бути у в'язниці, а не на Єлисейських полях", - сказав він, маючи на увазі одягнутих в чорне анархістів, які влаштували заворушення на Єлисейських полях.

Хвиля протестів у Франції розпочалася ще 17 листопада через анонсоване підвищення акцизів на пальне. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялися й сягали піку у вихідні. За оцінками міністра економіки Бруно Ле Мера, за 18 тижнів протестів демонстранти знищили майна на 200 мільйонів євро.