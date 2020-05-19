Життя після карантину: австрійські ресторани знову відкриті, але чи надовго?

Японський бар-ресторан Shiki із зіркою "Мішлен", розташований в історичному центрі Відня, не працював цілих дев'ять тижнів. Незважаючи на це, його власнику Йодзі Хатторі вдалося зберегти бізнес на плаву, не звільнивши жодного зі своїх 35 працівників. 15 травня заклад знов відчинив двері, проте Хатторі досі не знає, чого чекати найближчим часом.

Як пережив карантин віденський ресторан із зіркою "Мішлен"

"У багатьох азійських ресторанів проблеми почалися ще в лютому, коли у клієнтів коронавірус почав асоціюватися з Китаєм", - розповідає Хатторі. Утім, це суттєво не позначилося на його бізнесі, але "на початку березня люди почали боятися виходити на вулицю, і дохід зменшився вдвічі".

Коли 16 березня в Австрії запровадили карантин - раніше, ніж в інших європейських країнах з аналогічною кількістю інфікованих коронавірусом - Хатторі припускав, що він триватиме лише два-три тижні. Багато закладів почали пропонувати доставку своїх страв додому, однак це не було виходом для дорогого ресторану із зіркою "Мішлен", і власник був вимушений його повністю закрити. Завдяки урядовій схемі підтримки працівники Shiki отримали компенсацію в розмірі 85 відсотків від своєї зарплати.

Читайте також: Послаблення карантину у Львові: дезінфекційні кабіни та температурний контроль

Персонал тепер з ентузіазмом повертається на роботу - щоправда, Хатторі поки відкрив тільки бар. За його словами, пропонувати вишукану кухню в даний момент не має сенсу, адже половина його виручки зазвичай припадає на іноземних гостей. "Серед наших гостей зазвичай багато туристів, а також людей, які приїжджають до Відня на конгреси і конференції. Ми не знаємо, коли чекати на їхнє відновлення", - нарікає бізнесмен.

Попри суворі заходи з дотримання гігієни є побоювання щодо передчасного зняття обмежень

Відень повертається до звичного життя

На гучній віденській площі Іппенплац - популярному місці зустрічі хіпстерів - вирує життя. Якби не офіціантки з прозорими екран-масками з органічного скла на обличчі і пляшками антисептика в руках, то картина нічим не відрізнялася би від звичайних вихідних.

Літні тераси ресторанів заповнені людьми, котрі насолоджуються променями травневого сонця. При цьому гостей в масках треба ще пошукати. Згідно з новими правилами, носити їх потрібно тільки при вході і виході з кафе і ресторанів. Після того як сіли за столик, маску можна зняти.

Читайте також: Як коронавірус змінює життя людей у Німеччині: чотири історії

Офіціантка в кафе Cafe Club International на Іппенплац збилася з ніг, але, як і раніше, посміхається: вона рада можливості знову вийти на роботу. Чи не важко їй цілий день працювати в масці з оргскла? "До цього можна звикнути. Ми всі перебуваємо в однакових умовах і повинні до цього пристосуватися", - ділиться вона.

Занадто м'які обмеження?

Тим часом деякі працівники ресторанного бізнесу побоюються, що наявних обмежень буде недостатньо, щоб запобігти новій хвилі інфікування коронавірусом. Томас (ім'я змінено) працює в дорогому італійському ресторані в престижному районі Відня. Після запровадження карантину його звільнили, проте в середині травня він все ж зміг повернутися на роботу. Томасу вдалося отримати невелику допомогу від австрійської служби зайнятості. Водночас багато людей в ресторанному бізнесі працюють без договорів і не можуть розраховувати на соціальні виплати, розповідає чоловік.

Пії Макбін (праворуч) нарешті вдалося потрапити до зазвичай переповненого кафе Café Central

Наразі основною проблемою для Томаса є відсутність належних заходів безпеки на кухні ресторану, де до його обов'язків належить приготування салатів і холодних закусок. "Там неможливо дотримуватися необхідної дистанції в один метр від інших працівників. І колеги не зобов'язані ходити в масках, якщо вони не контактують з клієнтами", - нарікає австрієць.

Читайте також: "Ковідіоти": Німеччина обговорює протести проти коронавірусного карантину

Він каже, що розуміє логіку австрійського уряду, який поспішив зняти обмеження, щоб перезапустити економіку країни. Утім, Томас твердо переконаний в тому, що правила для кухарів і працівників кухні, що займаються приготуванням їжі, повинні бути більш суворими. Томас скаржиться, що його роботодавець навіть не забезпечує персонал антисептиком для рук.

Багатьом австрійським готелям загрожує банкрутство

За даними дослідження Федеральної економічної палати Австрії, третині готелів в країні на даний момент загрожує банкрутство. Керівник палати Гаральд Марер (Harald Mahrer) сподівається, що тепер багато компаній все ж зможуть цього уникнути завдяки зняттю обмежень і поверненню гостей. Однак готелі і ресторани, які обслуговують іноземних туристів, належать до групи підвищеного ризику.

Відень є традиційно популярною метою туристів з усього світу (фото з архіву)

"Австрія є надзвичайно популярним туристичним напрямком, і в багатьох готелях і кафе на іноземних туристів припадає до 95 відсотків обороту, - заявив Марер в інтерв'ю австрійській суспільній телекомпанії ORF. - Допоки ми не зрозуміємо, коли туристи знову почнуть подорожувати, відкривати ці заклади не має сенсу".

Поки ж австрійці не впевнені навіть у тому, як довго триватиме пом'якшення обмежувальних заходів. Чи варто очікувати другої хвилі інфікування коронавірусом і ще одного локдауну? Чи зможуть люди регулярно обідати в кафе? Як би там не було, власник японського ресторану Йодзі Хатторі радий тому, що зараз перебуває в Австрії. "Поза всяким сумнівом, на даний момент це одна з найкращих країн для життя", - резюмує він.