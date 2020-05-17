 Життя з коронавірусом: чотири німецькі історії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 19.05.2020

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Європа

Життя з коронавірусом: чотири німецькі історії

Ми попросили жителів землі Північний Рейн - Вестфалія на заході Німеччини розповісти історії про те, як змінилося їхнє життя за останні місяці.

Більшості німецьких родин доводиться доглядати дітей під час карантину самотужки

Більшості німецьких родин доводиться доглядати дітей під час карантину самотужки

Як живуть німці в умовах пандемії коронавірусу? DW зв'язалася з жителями західнонімецької землі Північний Рейн - Вестфалія і попросила їх розповісти свої "карантинні" історії.

"Самотність мене вбиває"

Пенсіонер Герберт Тайхерт (Herbert Teichert) тільки з сумом зітхає, проїжджаючи повз оповитий зеленню колоритний фахверковий будинок, що розташувався на одній з вуличок в старому центрі Гюрта - містечка біля Кельна. У цій будівлі розташований його улюблений ресторанчик - місце, де можна смачно поїсти і в затишній атмосфері зустрітися з друзями. Герберт - постійний гість тут іще з молодих років. Під час локдауну на вхідних дверях висіла вивіска: "Зачинено на карантин через епідемію коронавірусу".

"Я й уявити собі не міг, що в мирний час на нас чекає така доля - що життя завмре, і ми змушені будемо сидіти по домівках. Самого коронавірусу я не боюся, а от майбутньої рецесії дуже остерігаюся. Вже не кажучи про самотність: вона мене вбиває", - зізнається чоловік, який уже вісім років як на пенсії.

Герберт Тайхерт з Гюрта

Герберт Тайхерт з Гюрта

68-річний колишній далекобійник, а згодом водій автобуса не перебуває в шлюбі й не має дітей. І це був усвідомлений вибір: Герберт хотів на повну насолоджуватися життям і не обтяжувати себе "зайвою відповідальністю". Зате друзів і приятелів у нього завжди було море - ще й тому, що він з молодості захоплювався мотоциклами і був членом братства байкерів. Та і залицяльниць Герберту не бракувало. За високим, статним байкером, який, до того ж, завжди вирізнявся щедрістю і вмів красиво залицятися, жінки просто божеволіли.

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"Я любив жити красиво. Шалені поїздки на мотоциклах, ресторани, рок-концерти, подорожі до різних країн, численні романи, - це завжди було моєю стихією. На щастя, моя зарплата і залишений батьками спадок це дозволяли. Але молодість минула непомітно, і тепер я один - з букетом хвороб, до яких може додатися ще й коронавірус", - з сумом посміхається Герберт.

Утім, побоювання щодо коронавірусу колишній байкер вважає перебільшеними, а карантинні заходи - надмірними. Він ніяк не може змиритися з тим, що так довго був позбавлений можливості спілкуватися зі старими друзями, і йому годинами доводилося просиджувати біля відчиненого вікна в надії, що з'явиться який-небудь перехожий і можна буде, нарешті, відвести душу і поговорити.

"Пристосуватися можна до будь-якої ситуації"

У 60-річного підприємця Дітера Пауельса (Dieter Pauwels) дві дочки - 21-річна Лоретта (Loretta) і 18-річна Алін (Aline). Старша вже деякий час живе окремо, а ось молодшій судилося завжди бути під батьківським крилом.

Дітер Пауельс із дружиною і молодшою донькою

Дітер Пауельс із дружиною і молодшою донькою

Справа в тім, що у Алін синдром Ангельмана - дуже рідкісне і важке генетичне захворювання, для якого характерні безпричинний сміх, затримка розумового розвитку, порушення сну, хаотичні рухи. Дівчинка не в змозі ні самостійно пересуватися, ні розмовляти, ні по-справжньому концентрувати увагу. До того ж, у неї трапляються епілептичні напади.

Проте, батькам вдалося знайти баланс. Вони влаштували Алін в хорошу спецшколу, де дівчинка соціалізувалася і багато чого навчилася. Але через пандемію школа закрилася, і тепер Алін вдома з мамою Петрою.

"Дружина цілий день проводить з Алін і робить все для блага дочки - гуляє з нею, слухає музичні твори, робить гімнастику і масаж, проводить сеанси лікувальної верхової їзди (ми спеціально для цього придбали коней). І при цьому вона, як і раніше, встигає допомагати мені з бізнесом. Дивуюсь, як їй все це вдається", - з гордістю каже Дітер.

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Коли підприємець після нелегкого робочого дня приходить додому, він не лягає на улюблений диван, а спішить підмінити свою Петру - щоб вона відпочила, почитала або позаймалася спортом. А потім вся родина збирається за столом на терасі - обмінятися новинами, повечеряти, випити по склянці вина.

"Пристосуватися можна до будь-якої, навіть складної, ситуації - в тому числі, і до карантину. Головне при цьому - любити життя і мати міцну, надійну сім'ю", - переконаний Дітер Пауельс.

"Від відчаю у мене опустилися руки"

Для співробітниці реабілітаційного центру, 37-річної матері-одиначки Анни Баєр-Буртшайдт (Anna Beyer-Burtscheidt) карантин через пандемію коронавірусу став громом серед ясного неба. З дитячого садка, куди ходить її чотирирічна дочка, раптом прийшов електронний лист. Повідомили про те, що дитсадок закривається на невизначений час. Що ж робити?

Анна Баєр-Буртшайдт

Анна Баєр-Буртшайдт

"Мені нічого не залишалося, як подати заяву на відпустку. І раптом - наступна новина: через коронавірус у нас скорочують штат - в тому числі, і моє робоче місце. Для мене це був шок. Мій колишній чоловік живе в іншому місті, і на його підтримку розраховувати не доводиться. Батьки теж в кількох десятках кілометрів звідси. До того ж, у них своя аптека. Її просто так не покинеш!" - розповідає Анна.

Від відчаю у неї опустилися руки. І тут - приголомшлива новина: Анні запропонували працювати в іншій філії її роботодавця в сусідньому місті. Правда, це додаткова година їзди, зате - робота зберігається. Але що робити з донькою?

"На щастя, в дитячому садку, куди ходить моя дочка, створили чергову групу - спеціально для дітей працівників сфери охорони здоров'я. Тож усе закінчилося благополучно, і я змогла зітхнути з полегшенням", - говорить Анна.

"Спільне проведення часу - це не тільки ніжність і любов"

Лікарці Марай (Marei) та її чоловікові, проєктному менеджеру Крістофу К. (Christoph K.) трохи за 30, а у них вже п'ятеро дітей. Всі - хлопчики. Вік - від 5 до 12 років.

"Коли оголосили карантин, а дитсадки і школи закрилися, ми з Крістофом схопилися за голову: хто буде займатися дітьми? Але нам пощастило: чоловікові дозволили працювати з дому. Та й я працюю неповний робочий день. Проте, складнощів - хоч греблю гати", - ділиться Марай.

За її словами, поєднувати дім і роботу зовсім непросто. "Спільне проведення часу - це не тільки ніжність і любов, задушевні бесіди і приємні трапези в колі сім'ї. Це ще й напруга, втома, емоційне вигорання. Адже діти мають властивість перевертати все з ніг на голову. Тому правильна організація - наше все", - сміється Марай.

Жінка розповідає, що вони з чоловіком намагаються стежити за тим, щоб у дітей часто змінювалися заняття: зробив уроки - допоможи по дому, допоміг по дому - пограймо в настільну гру або подивімося мультик. А настали вихідні - ходімо гуляти в ліс.

"Окрема тема - це навчання. Адже карантин карантином, а його ніхто не скасовував. Скажу відверто: дистанційне навчання може бути страшнішим за вірус. Раніше відправила дитину до школи - там її і вчити будуть, і доглянуть за нею. А зараз весь тягар на плечах батьків. Але ми поки справляємося", - не без гордості зізнається багатодітна мама.

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