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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "житло".
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У Львові почали облаштовувати нове житло для переселенців - контейнерні будиночки. Перші вже з'явилися в одному з парків міста. Згодом мобільні містечка встановлять у різних локаціях міста. Так Львів планує забезпечити житлом принаймні на теплу пору року тисячі людей, які прибули із зон бойових дій.
Попри безпрецедентну готовність німців прихистити у себе вдома українських біженців, Німеччина, схоже, поки не готова до того потоку українців, який узяла на себе Польща. Ось що варто знати про пошуки житла й соціальну підтримку біженців у ФРН.
Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон від початку війни. Чимало хто їде через Польщу в Берлін - ворота в Німеччину для тисяч українських біженців. DW перевірила, як українців зустрічають на вокзалі в німецькій столиці, побувала в місцях, де безкоштовно розселяють новоприбулих, і поспілкувалася з волонтерами, які збирають гуманітарну допомогу для українців.
У Єврокомісії ухвалили нові заходи, які мають підтримати людей з України, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Їм хочуть спростити доступ до освіти, пошук роботи, а також отримання медичного та психологічного захисту.
Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? 2021-ий був рекордним у зростанні вартості квадратного метра, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини?