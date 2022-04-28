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Житло

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "житло".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Прихисток під час війни: як Україна покращує житлові умови переселенців

Прихисток під час війни: як Україна покращує житлові умови переселенців 28.04.2022

Через повномасштабну війну Росії проти України мільйони людей залишили свої домівки. Як їх забезпечують житлом - у матеріалі DW.
Компенсація за знищене житло в Україні: що можна зробити уже зараз

Компенсація за знищене житло в Україні: що можна зробити уже зараз 17.04.2022

Верховна Рада ще напрацьовує фінальну версію законопроєкту щодо компенсації за пошкоджене чи знищене під час війни житло. Проте документувати втрати і повідомляти про них треба уже зараз.

У Львові облаштовують контейнерне містчеко для переселенців (08.04.2022) 08.04.2022

У Львові почали облаштовувати нове житло для переселенців - контейнерні будиночки. Перші вже з'явилися в одному з парків міста. Згодом мобільні містечка встановлять у різних локаціях міста. Так Львів планує забезпечити житлом принаймні на теплу пору року тисячі людей, які прибули із зон бойових дій.

Житло для українських біженців: з комфортом та гідністю (07.04.2022) 07.04.2022

Це не дизайн нового фешенебельного містечка. Так українське архітектурне бюро пропонує тимчасово розміщати українських переселенців та біженців - з комфортом та гідністю. Дивіться самі!
Куди розселяють українських біженців у Німеччині (02.04.2022)

Куди розселяють українських біженців у Німеччині (02.04.2022) 02.04.2022

Попри безпрецедентну готовність німців прихистити у себе вдома українських біженців, Німеччина, схоже, поки не готова до того потоку українців, який узяла на себе Польща. Ось що варто знати про пошуки житла й соціальну підтримку біженців у ФРН.
Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям

Зеленський обіцяє вчасні пенсії та тимчасове житло переселенцям 25.03.2022

Росія 30-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями п'ятниці, 25 березня.

Безкоштовне житло, проїзд, сім-карти: як Берлін зустрічає українських біженців (24.03.2022) 24.03.2022

Понад 3 мільйони українців виїхали за кордон від початку війни. Чимало хто їде через Польщу в Берлін - ворота в Німеччину для тисяч українських біженців. DW перевірила, як українців зустрічають на вокзалі в німецькій столиці, побувала в місцях, де безкоштовно розселяють новоприбулих, і поспілкувалася з волонтерами, які збирають гуманітарну допомогу для українців.

Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України

Освіта, житло та робота: ЄК ухвалила нові заходи підтримки біженців з України 23.03.2022

У Єврокомісії ухвалили нові заходи, які мають підтримати людей з України, які отримали тимчасовий захист у ЄС. Їм хочуть спростити доступ до освіти, пошук роботи, а також отримання медичного та психологічного захисту.
Зеленський розповів про нову комплексну програму підтримки переселенців

Зеленський розповів про нову комплексну програму підтримки переселенців 18.03.2022

У новому відеозверненні Володимир Зеленський розповів про комплексну програму уряду для тих українців, які втратили житло через війну, або були змушені виїхати до інших регіонів через бойові дії.
Як українським біженцям знайти житло у Німеччині

Як українським біженцям знайти житло у Німеччині 18.03.2022

Сотні тисяч українців прибувають до Німеччини у пошуках захисту від війни. Які шанси знайти житло, де отримати субсидію і як не потрапити у халепу - у статті DW.
Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022)

Біженці з України у Німеччині: що треба знати про реєстрацію, житло, виплати (17.03.2022) 17.03.2022

Дедалі більше українців тікають від війни до Німеччини. Що варто знати, приїжджаючи до ФРН? Як реєструватися, отримати житло і фінансову допомогу? Пояснення DW.

Навіщо іноземці орендують нині житло в Україні

Навіщо іноземці орендують нині житло в Україні 10.03.2022

Тисячі користувачів платформи Airbnb винайняли житло в Україні - але не для того, щоб поїхати туди, а щоб підтримати власників квартир після вторгнення Росії. Вже зібрано майже два мільйони євро.

Міні-будиночки для безпритульних у Німеччині (17.02.2022) 17.02.2022

Усього три квадратних метри житлової площі можуть повністю змінити життя людини, коли вона - безпритульна. Саме тому благодійний проєкт Little Home у Німеччині надає міні-контейнери під житло для безхатьків.
Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео)

Ціни на нерухомість і загроза війни: який зв'язок? (відео) 11.02.2022

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? Українці більше не наважуються інвестувати в житло?

Ціни на нерухомість в Україні: як загроза війни з Росією впливає на квартирне питання? (11.02.2022) 11.02.2022

Що відбувається з цінами на нерухомість в Україні через можливий напад Росії? 2021-ий був рекордним у зростанні вартості квадратного метра, а нині стрімке подорожчання квартир припинилося. Українці злякалися Путіна і не хочуть інвестувати в житло чи є інші причини?

Де найбільше антивакцинаторів - Європа у фокусі (відео)

Де найбільше антивакцинаторів - "Європа у фокусі" (відео) 22.11.2021

Румунія: чому місцеві не хочуть вакцинуватися. Франція: який церковний скандал шокував країну. Шотландія: як рятують клімат… торф'яниками. Росія: хто виграв від контрсанкцій Путіна.

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