"Жити щасливіше": основні пункти програми уряду України на п'ять років

Кабінет міністрів України на чолі з Олексієм Гончаруком ухвалив програму дій уряду на найближчі п'ять років. Відповідний проєкт зареєстрували у Верховній Раді України у неділю, 29 вересня. Презентувати детальніше свій план перед парламентарями урядовці збираються уже цього тижня.

Оприлюднений на понад 120 сторінках документ перераховує основні цілі, які ставляться перед кожним міністерством та секретаріатом Кабміну. В окремий пункт виділено європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Документ складено відносно простою для розуміння мовою - у його вступній частині наголошується, що "запропоновані урядові цілі спрямовані переважно не на покращення абстрактних показників, а на вирішення конкретних проблем людей в різних соціальних ролях та життєвих ситуаціях". "Ця програма - це набір пріоритетних цілей, які ставить перед собою уряд для того, щоб українці жили довше, безпечніше, заможніше та щасливіше", - декларується у документі.

Уряд ставить собі завданням до 2025 року зробити Україну "мирною, конкурентоспроможною та інвестиційно привабливою державою", орієнтованою на повноправне членство в ЄС та НАТО. Ключові пункти програми - в огляді DW.

Мільйон робочих місць і 50 мільярдів доларів інвестицій

Основні цілі, які уряд ставить перед собою на наступні п'ять років, є зростання ВВП на 40 відсотків, створення мільйона нових робочих місць та залучення 50 мільярдів доларів прямих іноземних інвестицій.

Також проголошується амбітна мета, що "народжуватиметься і повертатиметься в Україну більше людей, ніж помиратиме і виїжджатиме", і при цьому кожен українець буде забезпечений на рівні реального прожиткового мінімуму.

Освіта і наука: нові програми та роздержавлення вишів

Уряд обіцяє надати доступ до якісної дошкільної освіти кожній дитині, а для шкільної освіти розробити нові держстандарти, освітні програми, методики оцінювання та підручники. Має підвищитися також соціальний статус педагога. Кількість випускників шкіл, які обиратимуть професійну освіту після школи, має збільшитися до 45 відсотків. Закладам вищої освіти нададуть автономію, а щонайменше 70 відсотків державних вишів вийдуть із статусу бюджетної установи. Українським науковцям уряд обіцяє створити належні умови для досліджень та сприяти їхній інтеграції у світовий науковий простір.

Медицина: здоровий спосіб життя і поголовна вакцинація

У галузі охорони здоров'я свої цілі Кабмін сформулював наступним чином: люди менше хворіють; люди, які захворіли, швидше одужують; люди довше живуть. Зокрема, МОЗ планує довести рівень вакцинації населення до 95 відсотків та пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді. Систему екстреної допомоги хочуть звести до моделі: десять хвилин на виклик у місті і 20 в регіонах. Також продовжать розвивати програму "доступні ліки" і принцип "гроші ходять за пацієнтом" у відносинах медзаклад-держава. Водночас обіцяють безоплатні пологи, розвиток трансплантації в Україні.

Соціальна політика: пенсійна реформа і підтримка ветеранів

Серед пріоритетів у соціальній політиці - створення умов для людей з фізичними вадами, зменшення кількості випадків домашнього насильства та надання допомоги сім'ям, які її потребують. Також планується продовження монетизації пільг та спрощення солідарної пенсійної системи - пенсійне накопичення "має бути відповідальністю, перш за все, самої людини". Якщо сім'я витрачатиме понад 15 відсотків від доходу на комунальні послуги, їй обіцяють державну підтримку. Одна з цілей Кабміну у контексті війни на Донбасі - аби ветерани повернулися до повноцінного життя та стали "перевагою для суспільства, а не його проблемою". Для цього планують відкрити Національний центр психічного здоров'я ветеранів.

Економіка і фінанси: зменшення боргу і дефіциту бюджету

До 2024 року бюджетний дефіцит планують знизити до 1,5 відсотка, а відношення державного боргу до ВВП - до 40 відсотків. Також Кабмін прогнозує збільшення удвічі експорту та зменшення ввізних мит. Планується проведення "деофшоризації економіки" та зниження ставок за кредитами. З 1 жовтня наступного року нова влада планує відкрити земельний ринок. Усі відомості про ділянки уже до кінця 2020-го планують внести до Держземкадастру. Упродовж п'яти років уряд збирається приватизувати сотні держпідприємств і ліквідувати понад тисячу неефективних з них. Для управління стратегічними підприємствами планують створити Фонд національного добробуту, а для розслідування фінансових злочинів - Бюро фінансових розслідувань. Рівень безробіття уряд планує знизити майже вдвічі - до п'яти відсотків.

Інфраструктура: дороги і порти

У планах нової команди щодо інфраструктурних проєктів - привести у "хороший стан" усі основні дороги в країні (24 тисяч кілометрів) та побудувати 15 аеропортів та п'ять глибоководних портів. У програмі також задекларовано зниження рівня аварійності на третину, збільшення удвічі пасажирських і вантажних перевезень. Ринок залізничних перевезень буде відкритим, а нинішній монополіст на ньому - АТ "Укрзалізниця" - зазнає реформування. Середня вартість авіаквитків має бути доведена до середньоєвропейського рівня.

Енергетика: імпортозаміщення і власний видобуток

В енергетичній сфері уряд обіцяє, зокрема, підтримку розвитку відновлюваних джерел енергії та максимальне заміщення імпорту енергоносіїв шляхом розвитку вітчизняного видобутку нафти і газу. Декларується також мета скоротити обсяг викидів парникових газів, утім, конкретні обсяги скорочень не зазначаються.

Оборона: боєготовність армії і боротьба з корупцією

Серед планів уряду у сфері оборони - розробка нової державної політики, яка відповідає євроатлантичним принципам. Збройні сили мають бути оснащені сучасними зразками озброєння та військової техніки, також має підтримуватися їхня висока боєготовність.

Окремо декларується ціль суттєво знизити рівень корупції в армії та підвищити соціальний захист військових.

Внутрішня безпека: зниження злочинності і камери спостереження

По всій Україні планують запровадити єдиний номер екстреної допомоги "112", швидку комунікацію громадян з поліцією має забезпечити смартфон. Стандартом прибуття на місце виклику має стати десять хвилин у місті та 20 хвилин поза ним. Аби знизити рівень злочинності, Кабмін планує запровадити в країні інтелектуальні системи відеоспостереження та комплексну систему безпечного проведення мирних зібрань, а також створити мережу підрозділів поліції за типом "поліцейська станція".

Євроінтеграція та співпраця з НАТО

За планом уряду, Україна має наблизитися до усіх економічних критеріїв, яким мають відповідати країни-кандидати на вступ до ЄС. Для цього обіцяють здійснити усі реформи, охоплені Угодою про асоціацію. Своєю чергою, урядовці розраховують на збільшення інвестицій та фінансової допомоги від Євросоюзу. В усіх областях країни планують створити офіси євроінтеграції, насамперед фокусуючись на південних та східних регіонах. Такі центри мають сприяти розвитку культурно-освітніх та бізнес проєктів. У секторі безпеки і оборони максимально орієнтуватимуться на критерії НАТО, продовжуючи обмін бойовим досвідом. Особливу увагу збираються приділяти спільним заходам для зміцнення безпеки Чорного моря на тлі російської окупації Криму.

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