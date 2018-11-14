 Жителі мексиканської Тіхуани протестували проти мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Жителі мексиканської Тіхуани протестували проти мігрантів

Сотні людей у прикордонному мексиканському місті Тіхуана протестували проти прибуття мігрантів з Центральної Америки, які прибувають туди з метою потрапити до США. Дональд Трамп не планує пустити їх у країну.

Мешканці Тіхуани протестують проти мігрантів з Центральної Америки

Мешканці Тіхуани протестують проти мігрантів з Центральної Америки

Сотні мешканців мексиканського прикордонного міста Тіхуана у неділю, 18 листопада, вийшли на вулиці з протестами проти прибуття мігрантів з країн Центральної Америки. Демонстранти махали мексиканськими прапорами, співали національний гімн та скандували "Мігранти геть", передає агенція AP. Вони звинувачують біженців в тому, що ті є злочинцями та торгують наркотиками, а також побоюються, що їхні податки будуть витрачені на мігрантів. Під час акції сталось декілька сутичок між демонстрантами та поліцією, повідомила газета La Jornada.

Досі до Тіхуани, населення якої складає близько 1,6 мільйона людей, прибули близько 3,3 тисячі мігрантів. При цьому американські прикордонники опрацювали лише близько сотні їхніх заявок на надання притулку. Мексиканська влада очікує, що найближчим часом кількість мігрантів у місті збільшиться до десяти тисяч. Зараз багатотисячна колона мігрантів прямує Мексикою до кордону зі США, сподіваючись туди потрапити.

Під час протестів сталось кілька сутичок демонстрантів з поліцією

Під час протестів сталось кілька сутичок демонстрантів з поліцією

Мер Тіхуани Хуан Мануель Гастелум заявив про "лавину" мігрантів, до якої місто не готове. Він побоюється, що вихідці з Центральної Америки залишатимуться у місті понад півроку, доки прикордонна служба США розглядатиме їхні прохання про притулок. "Ці люди приходять з агресивним планом, вони обурливі й кидають виклик силам безпеки", - заявив він.

Тим часом місцева влада переробила муніципальну гімназію та рекреаційний комплекс на притулок для мігрантів. Приватні притулки можуть вмістити максимум 700 людей. Міністерство внутрішніх справ Мексики повідомило, що мігрантам були виділені харчові продукти та ковдри.

Мігранти з Центральної Америки в таборі в Тіхуані

Мігранти з Центральної Америки в таборі в Тіхуані

Посол Гондурасу в Мексиці Алден Рівера повідомив, що 17 листопада близько 1,8 тисячі мігрантів з цієї країни вирушили назад на батьківщину. Він сподівається, що більше мігрантів приймуть аналогічне рішення. "Ми хочемо, щоб вони повернулись до Гондурасу", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп, який виступає категорично проти надання притулку мігрантам з Центральної Америки, заявив, що як і Тіхуана, США погано підготовлені до цього "вторгнення". "Вони викликають злочинність і великі проблеми в Мексиці. Йдіть додому", - написав він у Twitter.

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