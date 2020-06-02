Жителі Криму та Донбасу можуть вступати до вишів без ЗНО через спеціальні центри

Жителі тимчасового окупованих територій Криму та Донбасу зможуть до 23 жовтня без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вступати до вишів, де працюватимуть освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Для цього їм потрібно звернутися до одного з освітніх центрів з 9 червня до 23 жовтня, повідомило у вівторок, 2 червня, міністерство освіти України.

Такі центри функціонуватимуть у кожному закладі вищої та професійної освіти в Донецькій і Луганській областях на підконтрольній уряду України території. Також вони будуть створені на базі деяких університетів і коледжів, підпорядкованих міністерствам освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, культури та інформаційної політики.

Вступники, які бажають узяти участь у конкурсі на бюджетні місця, повинні подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах: вступники з Криму - до 20 серпня, а з Донбасу - до 22 серпня. Ті, які не встигнуть цього зробити в серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Ті, хто не має українського документа про освіту, зможе отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі. Такі вступники мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.

Вступники з Криму й Донбасу, які мають український атестат і складали ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого вишу України, повідомляють у міносвіти.