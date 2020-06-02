 Жителі Криму та Донбасу можуть вступати до вишів без ЗНО через спеціальні центри | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

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Новини

Жителі Криму та Донбасу можуть вступати до вишів без ЗНО через спеціальні центри

Вступники з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей та тимчасово окупованого Криму зможуть вступати без ЗНО до українських вишів, де працюватимуть центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна".

Українські студенти

Жителі тимчасового окупованих територій Криму та Донбасу зможуть до 23 жовтня без зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) вступати до вишів, де працюватимуть освітні центри "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Для цього їм потрібно звернутися до одного з освітніх центрів з 9 червня до 23 жовтня, повідомило у вівторок, 2 червня, міністерство освіти України.

Такі центри функціонуватимуть у кожному закладі вищої та професійної освіти в Донецькій і Луганській областях на підконтрольній уряду України території. Також вони будуть створені на базі деяких університетів і коледжів, підпорядкованих міністерствам освіти, охорони здоров'я, внутрішніх справ, культури та інформаційної політики.

Вступники, які бажають узяти участь у конкурсі на бюджетні місця, повинні подати заяву та заповнити освітню декларацію в освітніх центрах: вступники з Криму - до 20 серпня, а з Донбасу - до 22 серпня. Ті, які не встигнуть цього зробити в серпні, до 23 жовтня можуть подавати заяви для вступу на контракт.

Ті, хто не має українського документа про освіту, зможе отримати його через освітній центр, який направить їх у школу при освітньому центрі. Такі вступники мають скласти лише два іспити державної підсумкової атестації: українську мову та історію України, а також один вступний іспит, який встановлює заклад вищої освіти.

Вступники з Криму й Донбасу, які мають український атестат і складали ЗНО, мають можливість вступати до будь-якого вишу України, повідомляють у міносвіти.

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