Жителів двох британських міст попросили не чіпати невідомі ємності

Після смерті отруєної "Новачком" 44-річної британки Дон Стерджес уряд Великобританії попередив про ризики контактів з незнайомими предметами. Попередження адресовано жителям міст Солсбері, Еймсбері та їхніх околиць. Про це заявила представниця міністерства охорони здоров'я і соціальних справ Великобританії Саллі Девіс у вівторок, 10 липня.

За її словами, йдеться про ємності, в яких може знаходитись рідина або гель - "посудини, шприци, голки, косметика або подібні предмети з металу, пластику чи скла". Загроза для населення залишається низькою, зазначила Девіс.

Напередодні представник Скотланд-Ярду заявив, що постраждалі "торкалися ємності" з отруйною речовиною. Пошук ємності є "основною метою" поліцейських, наголосив він.

Постраждалий опритомнів

Чарлі Роулі, який вижив після отруєння "Новачком", але перебував у лікарні в критичному стані, прийшов до тями. Його стан і досі критичний, але стабільний. Він потребує цілодобового догляду спеціалістів, повідомили у лікарні 10 липня.

Нагадаємо, 44-річна Стерджес і 45-річний Роулі 30 червня були виявлені без свідомості в британському містечку Еймсбері. Їх доставили в окружну лікарню Солсбері з симптомами отруєння. Спочатку припускали, що причиною госпіталізації став прийом обома неякісних наркотиків або передозування. Пізніше результати дослідження лабораторії міністерства оборони Портон-Даун показали отруєння "Новачком". Вплив нервово-паралітичної речовини призвів до загибелі Стерджес.

З метою громадської безпеки правоохоронні органи оточили низку районів у Солсбері і Еймсбері, де побували постраждалі. До слідчих заходів підключено детективи з Національного відділу поліції з контртерористичної безпеки, а також їхніх колеги з поліції графства Уїлтшир на півдні Англії.