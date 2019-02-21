 ″Жест миру″: Пакистан повернув Індії захопленого військового пілота | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.03.2019

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Новини

"Жест миру": Пакистан повернув Індії захопленого військового пілота

Пілота, захопленого Пакистаном після збиття індійського військового літака над Кашміром, повернули Індії. В Ісламабаді називають це рішення "жестом миру".

В Індії вітають звільнення свого пілота Пакистаном

В Індії вітають звільнення свого пілота Пакистаном

Пакистан повернув Індії військового пілота, якого затримали 27 лютого після катапультування над територією країни. Пілота передали в п'ятницю, 1 березня, індійським органам влади на пункті пропуску на кордоні у місті Вагах, підтвердили у міністерствах закордонних справ обох держав, повідомляє агентство dpa. 

Під час передачі індійського пілота на кордоні

Під час передачі індійського пілота на кордоні

Раніше цього дня пілота у супроводі військового конвою доставили з пакистанського міста Лахор до пункту пропуску на кордоні. З індійського боку кордону, окрім правоохоронців, зібралися також тисячі мешканців прилеглих районів, щоб привітати повернення свого співвітчизника на батьківщину.

Ісламабад заявив, що рішення повернути індійського військового є "жестом миру" з його боку. В останні дні напруження між двома державами поглибилося після того, як Індія заявила, що здійснила наприкінці лютого повітряну операцію проти бойовиків ісламістського угруповання "Джаіш-е-Мохаммад" в районі Кашміру, навколо якого точиться територіальна суперечка між державами.

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У п'ятницю Пакистан також вирішив повністю відновити польоти для комерційних літаків у своєму повітряному просторі, починаючи з ранку 4 березня. Також у п'ятницю чотири пакистанські аеропорти, які були закриті у зв'язку з загостренням ситуації навколо Кашміру, частково відновили свою роботу.

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