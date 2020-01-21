 Жертвами циклону ″Глорія″ в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2020

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Новини

Жертвами циклону "Глорія" в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей

Внаслідок циклону "Глорія" в Іспанії загинули щонайменше 13 людей, ще декілька зникли безвісти. Останніми днями особливо постраждало від негоди місто Жирона в Каталонії.

Підтоплення у каталонській Жироні, 23 січня 2020 року

Підтоплення у каталонській Жироні, 23 січня 2020 року

Внаслідок циклону "Глорія" в Іспанії станом на четвер, 23 січня, загинули вже щонайменше 13 осіб. Декілька людей, як заявили їхні рідні, зникли безвісти, повідомляє агенція новин dpa.

Від минулих вихідних передусім на східному узбережжі Іспанії вирують сильні вітри, пройшли потужні дощі і снігопади. Від них, зокрема, потерпає Каталонія, де зафіксовано підтоплення.

Зруйнований міст у Каталонії

Зруйнований міст у Каталонії

Попри те, що 23 січня погодні умови в більшості регіонів країни значно покращилися, місто Жирона в Каталонії все ще потерпає від стихії. У ньому затоплені багато доріг, також є проблеми з питною водою. Через аварію у декількох районах міста обмежено водопостачання.

Крім того, вода зруйнувала кілька мостів, дороги тимчасово закриті. Внаслідок негоди у багатьох школах скасовано заняття. Загальний обсяг збитків в країні поки невідомий.

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