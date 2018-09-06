Жертвами тайфуну "Хагібіс" в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти

Тайфун "Хагібіс", що вже став найпотужнішим за останні 60 років тропічним буревієм у Японії, позбавив життя як мінімум двох осіб. Про це в суботу, 12 жовтня, повідомили місцеві ЗМІ, на які посилається інформагенція dpa.

Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти, а 90 осіб отримали різноманітні поранення.

Масштабна евакуація

Тим часом місцеві органи влади наказали евакуювати понад 4,4 мільйона громадян. Тайфун накрив багато регіонів Японії, в тому числі й Токіо. Повідомляється про масштабні руйнування та шкоду. В декількох містах у центральній Японії затоплені цілі райони. У суботу поблизу Токіо також було зафіксовано землетрус, сила поштовхів якого становила 5,7 бала, повідомляє агентство AFP.

Місцями з 10 жовтня зафіксовано понад тисячу міліметрів опадів. Такі рясні зливи призвели до повеней. Більше 370 тисяч домогосподарств залишилися без струму через наслідки тайфуну. Скасовано близько 2,4 тисячі рейсів.

Місцями вкрай рясні опади призвели до повеней

У другій половині дня буревій рухався зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Середня швидкість вітру сягала 126 кілометрів на годину з поривами до 180 кілометрів на годину. Епіцентр тайфуну зафіксували неподалік від міста Івакі в префектурі Фукусіма.