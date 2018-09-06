Жертвами тайфуну "Хагібіс" в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти

Понад 4,4 мільйона людей змушені евакуюватися через тайфун "Хагібіс", що став найпотужнішим у Японії за останні 60 років.
Тайфун "Хагібіс", що вже став найпотужнішим за останні 60 років тропічним буревієм у Японії, позбавив життя як мінімум двох осіб. Про це в суботу, 12 жовтня, повідомили місцеві ЗМІ, на які посилається інформагенція dpa.
Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти, а 90 осіб отримали різноманітні поранення.
Масштабна евакуація
Тим часом місцеві органи влади наказали евакуювати понад 4,4 мільйона громадян. Тайфун накрив багато регіонів Японії, в тому числі й Токіо. Повідомляється про масштабні руйнування та шкоду. В декількох містах у центральній Японії затоплені цілі райони. У суботу поблизу Токіо також було зафіксовано землетрус, сила поштовхів якого становила 5,7 бала, повідомляє агентство AFP.
Місцями з 10 жовтня зафіксовано понад тисячу міліметрів опадів. Такі рясні зливи призвели до повеней. Більше 370 тисяч домогосподарств залишилися без струму через наслідки тайфуну. Скасовано близько 2,4 тисячі рейсів.
У другій половині дня буревій рухався зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Середня швидкість вітру сягала 126 кілометрів на годину з поривами до 180 кілометрів на годину. Епіцентр тайфуну зафіксували неподалік від міста Івакі в префектурі Фукусіма.
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