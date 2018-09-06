 Жертвами тайфуну ″Хагібіс″ в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2019

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Новини

Жертвами тайфуну "Хагібіс" в Японії стало двоє людей, ще 10 осіб зникли безвісти

Понад 4,4 мільйона людей змушені евакуюватися через тайфун "Хагібіс", що став найпотужнішим у Японії за останні 60 років.

Наслідки тайфуну Хагібіс в місті Ітіхара

Наслідки тайфуну "Хагібіс" в місті Ітіхара

Тайфун "Хагібіс", що вже став найпотужнішим за останні 60 років тропічним буревієм у Японії, позбавив життя як мінімум двох осіб. Про це в суботу, 12 жовтня, повідомили місцеві ЗМІ, на які посилається інформагенція dpa.

Ще 10 людей вважаються зниклими безвісти, а 90 осіб отримали різноманітні поранення.

Масштабна евакуація

Тим часом місцеві органи влади наказали евакуювати понад 4,4 мільйона громадян. Тайфун накрив багато регіонів Японії, в тому числі й Токіо. Повідомляється про масштабні руйнування та шкоду. В декількох містах у центральній Японії затоплені цілі райони. У суботу поблизу Токіо також було зафіксовано землетрус, сила поштовхів якого становила 5,7 бала, повідомляє агентство AFP.

Місцями з 10 жовтня зафіксовано понад тисячу міліметрів опадів. Такі рясні зливи призвели до повеней. Більше 370 тисяч домогосподарств залишилися без струму через наслідки тайфуну. Скасовано близько 2,4 тисячі рейсів.

Наслідки тайфуну в Японії

Місцями вкрай рясні опади призвели до повеней

У другій половині дня буревій рухався зі швидкістю 50 кілометрів на годину. Середня швидкість вітру сягала 126 кілометрів на годину з поривами до 180 кілометрів на годину. Епіцентр тайфуну зафіксували неподалік від міста Івакі в префектурі Фукусіма.

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  • Гігантські хвилі, спричинені тайфуном Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Гігантські хвилі, спричинені тайфуном "Лекіма"

    Проливний дощ, гігантські хвилі та сильний вітер - таким побачили тайфун "Лекіма" мешканці китайського міста Циндао, що на березі Жовтого моря. Швидкість вітру подекуди сягала 190 кілометрів на годину. Затоплені поля й траси, рух транспорту в містах, що постраждали від тайфуну, заблокований. Понад 3200 авіарейсів було скасовано.

  • Тайфун Лекіма

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Катастрофічний зсув ґрунту в провінції Чжецзян

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  • Тайфун Лекіма паралізував життя на сході Китаю

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

    Тайфун "Лекіма" паралізував життя на сході Китаю

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  • Для порятунку людей використовували будь-яку вільну техніку

    Руйнівні наслідки тайфуну "Лекіма"

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    Екскаватори задіяні як рятувальні машини. Загалом наслідки тайфуну торкнулися понад 6 мільйонів мешканців східних провінцій Китаю. Економічні збитки оцінюються в 2,2 мільярда доларів. "Лекіма" - вже дев'ятий тайфун в регіоні в цьому році.

    Автор: Каріна Оганесян


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