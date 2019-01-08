Жертвами негоди в Європі стали вже 13 осіб

Різке погіршення погодних умов у Європі лише за останній тиждень призвело до 13 смертей. У вівторок, 8 січня, в Норвегії рятувальники так і не змогли виявили тіла чотирьох лижників, котрих минулого тижня накрила велетенська лавина. Через погану видимість та погіршення погодних умов пошуково-рятувальні роботи знову перенесли. Шансів знайти живими лижників, серед яких 29-річна громадянка Швеції, а також троє громадян Фінляндії, немає, передає інформагенція AP.

Напередодні повідомлялося, що не менше семи людей загинуло так само внаслідок сходження лавин у Альпах Баварії та Австрії. Смерті від лавин зафіксували і в Швейцарії. Про першу жертву раптового похолодання повідомили в Румунії: 67-річний чоловік замерз на смерть, так і не дійшовши додому. Місцями температури в Румунії опустилися до мінус 24 градусів за Цельсієм.

Тисячі мешканців гірських районів Австрії та сусідньої Баварії стали заручниками сильних снігопадів. Напередодні альпіністи врятували 11 німецьких туристів поблизу Зальцбурга. З 4 січня вони просиділи в одному з котеджів, відрізані снігом від решти світу без електрики і майже без їжі.

Погодна ситуація поки лише погіршується. За даними синоптиків, у південній та східній Німеччині очікуються нові снігопади. Натомість на півночі країни спостерігається штормова погода.

У Нідерландах 8 січня аеропорт Амстердама скасував через негоду близько 25 відсотків запланованих рейсів. Сильний снігопад і вітер спостерігалися цього дня також і в центральній Скандинавії.

Утім, від снігу потерпає не лише північ, центр та схід Європи. Снігопади паралізували також і столицю Греції Афіни. Багато шкіл у самому місті та його околицях закрилися через негоду. У деяких регіонах Греції стовпчик термометра опустився до мінус 20 градусів за Цельсієм.