Женевські мирні переговори щодо Ємену так і не розпочались

Мирні переговори щодо ситуації в Ємені, організовані ООН у Женеві, так і не розпочались. У четвер, 6 вересня, делегація постанців-хуситів не прибула на переговори.

Урядова делегація заявила, що протягом кількох годин вона також може полетіти додому. "Сьогодні мав бути перший день переговорів. Ми тут, але хуситів немає… Ми думаємо, що вони роблять величезну помилку, не беручи серйозної участі у цих мирних переговорах", - заявив міністр закордонних справ Ємену Халед аль-Ямані.

Зі столиці країни Сани представники хуситів заявили, що не приєднаються до переговорів, поки ООН не виконає їхні умови. Вони вимагають перевезення поранених повстанців для лікування до Оману, репатріації повстанців, які вже отримали там лікування, і гарантію, що делегація повернеться до Сани після Женевських переговорів.

Війна у Ємені триває між повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Хусити контролюють Сану і більшу частину Північного Ємену, а коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує уряд, контролює повітряний простір країни.

Конфлікт не вщухає вже майже чотири роки. У ході воєнних дій загинули 10 тисяч людей, до трьох мільйонів стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в країні, зокрема до епідемії холери та дефіциту харчових продуктів. Женевські переговори мали бути першими з 2016 року, коли протягом 108 днів уряду та повстанцям так і не вдалось досягти згоди.