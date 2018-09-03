 Женевські мирні переговори щодо Ємену так і не розпочались | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Женевські мирні переговори щодо Ємену так і не розпочались

Делегація постанців-хуситів досі не прибула до Женеви на мирні переговори щодо ситуації у Ємені. Представники уряду також погрожують залишити переговори.

Наслідки війни в Ємені

Наслідки війни в Ємені

Мирні переговори щодо ситуації в Ємені, організовані ООН у Женеві, так і не розпочались. У четвер, 6 вересня,  делегація  постанців-хуситів не прибула на переговори.

Урядова делегація заявила, що протягом кількох годин вона також може полетіти додому. "Сьогодні мав бути перший день переговорів. Ми тут, але хуситів немає… Ми думаємо, що вони роблять величезну помилку, не беручи серйозної участі у цих мирних переговорах", - заявив міністр закордонних справ Ємену Халед аль-Ямані.

Зі столиці країни Сани представники хуситів заявили, що не приєднаються до переговорів, поки ООН не виконає їхні умови. Вони вимагають перевезення поранених повстанців для лікування до Оману, репатріації повстанців, які вже отримали там лікування, і гарантію, що делегація повернеться до Сани після Женевських переговорів.

DW.COM

Салех ас-Самад загинув під час повітряного удару очолюваної Саудівською Аравією коаліції по єменській провінції Ходейда. Повстанці-хусити повідомили про його смерть майже через тиждень. (23.04.2018)

Ємен потребує три мільярди доларів для допомоги жителям країни, що страждають від війни та голоду, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Саудівська Аравія та ОАЕ пообіцяли надати майже третину цієї суми. (03.04.2018)

За даними ООН, у Ємені від холери померло вже понад дві тисячі осіб. Також в ООН констатували складну ситуацію з правами людини у Ємені. (05.09.2017)

Війна у Ємені триває між повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран та міжнародно визнаним урядом, який користується військовою підтримкою саудитів. Хусити контролюють Сану і більшу частину Північного Ємену, а коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, яка підтримує уряд, контролює повітряний простір країни.

Конфлікт не вщухає вже майже чотири роки. У ході воєнних дій загинули 10 тисяч людей, до трьох мільйонів стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами. Війна призвела до тяжкої гуманітарної кризи в країні, зокрема до епідемії холери та дефіциту харчових продуктів. Женевські переговори мали бути першими з 2016 року, коли протягом 108 днів уряду та повстанцям так і не вдалось досягти згоди.

Також за темою

Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah

Арабська коаліція увійшла до аеропорту Ходейди в Ємені 16.06.2018

Урядові сили Ємену розраховують на швидку перемогу над хуситами в портовому місті.

Jemen Saleh Al-Samad

У Ємені вбили політичного лідера повстанців-хуситів 23.04.2018

Салех ас-Самад загинув під час повітряного удару очолюваної Саудівською Аравією коаліції по єменській провінції Ходейда. Повстанці-хусити повідомили про його смерть майже через тиждень.

Jemen Luftangriffe in Sanaa

Саудівська Аравія та її союзники атакували міністерство оборони Ємену 11.11.2017

Свідки стверджують, що Саудівська Аравія та її союзники завдали авіаудару по міністерству оборони в Сані та житловому району поблизу.

Реклама

Докладно

На початку вересня сирійська та російська авіація розпочала нову серію авіаударів по околицях Ідліба

Ідліб: чи вдасться відвернути гуманітарну катастрофу

За кілька днів режим Асада може розпочати широкий наступ на останній оплот своїх противників у Сирії - Ідліб. 

Blablacar у небі: чартер за ціною автобуса

Літак-попутка: як працює Blablacar у небі (відео)

Спільно користуватися можна не лише автомобілями, одягом чи книжками, а й... літаками. Дивіться, як це працює. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  