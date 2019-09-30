 Жеваго заперечує обвинувачення ДБР у розтраті коштів банку ″Фінанси та кредит″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2019

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Новини

Жеваго заперечує обвинувачення ДБР у розтраті коштів банку "Фінанси та кредит"

Повідомлення про підозру згідно із законодавством України Костянтин Жеваго не отримував, наголошують у компанії Ferrexpo. Бізнесмен також звинуватив ДБР в поширенні недостовірної інформації.

Розкрадання коштів

Колишнього депутата підозрюють у розкраданні понад 2,5 мільярда гривень

Бізнесмен та мажоритарний власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго заперечує обвинувачення Державного бюро розслідувань (ДБР) у причетності до розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та кредит". Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 30 вересня, повідомленні компанії Ferrexpo. "Пан Жеваго категорично заперечує будь-які обвинувачення в протиправних діях", - наголошується в повідомленні.

DW.COM

Державне бюро розслідувань викликало на допит колишнього народного депутата Костянтина Жеваго, якого підозрюють в причетності до розкрадання 2,5 мільярда гривень з його власного банку. (27.09.2019)

"Фінанси і Кредит" став другим за розміром активів банком-банкрутом в Україні. Він був останнім потенційним претендентом на цю роль серед великих гравців ринку. Серед невеликих банків загроза банкрутства існує й надалі. (18.09.2015)

Жеваго поінформував правління Ferrexpo про те, що не отримав повідомлення про підозру згідно із законодавством України. Крім того, публічне поширення такої "недостовірної інформації" в ЗМІ порушує його права та законні інтереси як громадянина України і завдає прямої репутаційної та економічної шкоди бізнесу, акціонером якого є Жеваго, зазначається в повідомленні на сайті компанії.

Такі обвинувачення підривають міжнародний авторитет і економіку країни та ставлять під загрозу подальшу реалізацію великих інвестиційних проектів в Україні, наголошують у Ferrexpo.

Нагадаємо, 27 вересня перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко повідомила в соціальній мережі Facebook про заочне вручення підозри бізнесмену Костянтину Жеваго, який був бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит". Бізнесмена підозрювали в причетності до розтрати коштів банку на суму 2,5 мільярда гривень

Банк "Фінанси та кредит" було засновано у 1990 році. У 2015 році Національний банк України відкликав у нього ліцензію.

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