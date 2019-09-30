Жеваго заперечує обвинувачення ДБР у розтраті коштів банку "Фінанси та кредит"

Бізнесмен та мажоритарний власник компанії Ferrexpo Костянтин Жеваго заперечує обвинувачення Державного бюро розслідувань (ДБР) у причетності до розтрати 2,5 мільярда гривень банку "Фінанси та кредит". Про це йдеться в оприлюдненому в понеділок, 30 вересня, повідомленні компанії Ferrexpo. "Пан Жеваго категорично заперечує будь-які обвинувачення в протиправних діях", - наголошується в повідомленні.

Жеваго поінформував правління Ferrexpo про те, що не отримав повідомлення про підозру згідно із законодавством України. Крім того, публічне поширення такої "недостовірної інформації" в ЗМІ порушує його права та законні інтереси як громадянина України і завдає прямої репутаційної та економічної шкоди бізнесу, акціонером якого є Жеваго, зазначається в повідомленні на сайті компанії.

Такі обвинувачення підривають міжнародний авторитет і економіку країни та ставлять під загрозу подальшу реалізацію великих інвестиційних проектів в Україні, наголошують у Ferrexpo.

Нагадаємо, 27 вересня перша заступниця директора ДБР Ольга Варченко повідомила в соціальній мережі Facebook про заочне вручення підозри бізнесмену Костянтину Жеваго, який був бенефіціарним власником банку "Фінанси та кредит". Бізнесмена підозрювали в причетності до розтрати коштів банку на суму 2,5 мільярда гривень

Банк "Фінанси та кредит" було засновано у 1990 році. У 2015 році Національний банк України відкликав у нього ліцензію.