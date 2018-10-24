Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін (фотогалерея)

Моторошні костюми та декорації, а також правильний настрій - тільки з ними найстрашніше і найвеселіше свято вдасться. Надихнутися на Хелловін допоможуть трилери з добірки DW.
У Бонні відбулася прем'єра виставки-ярмарку жахів FearCon. Тут незадовго до Хелловіну зустрілися зірки та шанувальники фільмів жахів. Про те, як воно - відчути себе серед вампірів та зомбі - читайте у матеріалі DW. (23.10.2017)
Стівену Кінгу - 70! Утім, до слави "короля жахів" американський письменник ішов непростим шляхом. До ювілею DW згадує головні віхи кар'єри майстра страхіть. (21.09.2017)
Жахливо, абсурдно і вражаюче - зі змішаними почуттями глядачі залишали кінотеатр в Кельні після фільму "Донбас" режисера Сергія Лозниці. За дві години вони побачили 13 сцен реальності в окупованій частині України. (31.08.2018)