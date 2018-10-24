 Жахастики, які обов′язково треба подивитись на Хелловін (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 31.10.2018

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Культура й стиль життя

Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін (фотогалерея)

Моторошні костюми та декорації, а також правильний настрій - тільки з ними найстрашніше і найвеселіше свято вдасться. Надихнутися на Хелловін допоможуть трилери з добірки DW.

  • Інші (США, 2001)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Інші" (США, 2001 рік)

    1945 рік. Чоловік Грейс воює на фронті, а вона з двома дітьми мешкає в усамітненому будинку на острові біля узбережжя Англії. У її доньки та сина алергія на сонячне світло. Одного дня вся прислуга безслідно зникає, і Грейс вимушена найняти новий персонал - економку, садівника та служницю. Вона суворо наказує їм тримати кімнати в напівтемряві. Однак стається по-іншому...

  • Мучениці (Франція, Канада, 2008)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Мучениці" (Франція, Канада, 2008 рік)

    Маленькій дівчинці вдається вибратись із сараю, де її довго тримали ув'язненою та знущались над нею. Півтора десятиліття по тому вона знаходить своїх мучителів і вбиває їх, а потім і себе. Її подруга вирішує розібратися з інцидентом. І дізнається про таємний орден, що з'ясовує таємниці потойбічного життя і використовує для цього "мучениць". Цей фільм не для людей зі слабкими нервами.

  • Сіністер (США, Великобританія, 2012)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Сіністер" (США, Великобританія, 2012 рік)

    Головний герой цього трилера - автор детективів, який перебуває в постійному пошуку сюжетів для своїх книжок. З цією метою він навіть оселяється з дружиною та дітьми в будинку, де свого часу сталась страшна родинна трагедія. Випадково письменник знаходить речі, що свідчать про скоєне в будинку вбивство. Після цього під загрозою опиняється життя його власної сім'ї.

  • Закляття (США, 2013)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Закляття" (США, 2013 рік)

    Лілі Тейлор та Рон Лівінгстон не можуть отямитися від щастя: нарешті, вони мають просторий будинок, де достатньо місця для їхньої великої родини. Однак з часом вони помічають, що поряд з ними живуть якісь злі сили, котрі отруюють їм життя. Лілі та Рон звертаються за допомогою до дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Уорренів. Трилер знятий за реальними подіями.

  • Воно (США, 2014)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Воно" (США, 2014 рік)

    19-річна студентка коледжу Джейн знайомиться з красенем на ім'я Х'ю, і дуже швидко у них доходить до інтиму. Після цього в дівчини починаються бачення, які вона не в силах відрізнити від дійсності. Вона не може зрозуміти, здається їй, що Х'ю прив'язує її до інвалідного крісла і знущається над нею, або це лише сон. У будь-якому випадку, Джейн не покидає відчуття, що її переслідує щось жахливе.

  • Полтергейст (США, 2015)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Полтергейст" (США, 2015 рік)

    Члени сім'ї Фрілінг виявляють у своєму будинку присутність чогось стороннього: вночі у них раптом вмикається телевізор, переміщаються з місця на місце меблі. Спочатку все це їм видається кумедним. Але коли їхню малу доньку Керол Енн, ніби пилососом, затягує в спектральну порожнечу, стає не до сміху. Сім'я відчайдушно намагається врятувати дівчинку.

  • Воно (США, 2017)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Воно" (США, 2017 рік)

    В американському містечку Деррі починають зникати діти. Зникає і молодший брат головного героя картини. Разом зі своїми друзями хлопець намагається з'ясувати, що сталося з хлопчиком. В результаті хлопці знаходять моторошного клоуна Пеннівайза, якого за жорстокістю не можна порівняти ні з ким.

    Автор: Наталія Корольова, Дмитро Прокопчук


  • Інші (США, 2001)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Інші" (США, 2001 рік)

    1945 рік. Чоловік Грейс воює на фронті, а вона з двома дітьми мешкає в усамітненому будинку на острові біля узбережжя Англії. У її доньки та сина алергія на сонячне світло. Одного дня вся прислуга безслідно зникає, і Грейс вимушена найняти новий персонал - економку, садівника та служницю. Вона суворо наказує їм тримати кімнати в напівтемряві. Однак стається по-іншому...

  • Мучениці (Франція, Канада, 2008)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Мучениці" (Франція, Канада, 2008 рік)

    Маленькій дівчинці вдається вибратись із сараю, де її довго тримали ув'язненою та знущались над нею. Півтора десятиліття по тому вона знаходить своїх мучителів і вбиває їх, а потім і себе. Її подруга вирішує розібратися з інцидентом. І дізнається про таємний орден, що з'ясовує таємниці потойбічного життя і використовує для цього "мучениць". Цей фільм не для людей зі слабкими нервами.

  • Сіністер (США, Великобританія, 2012)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Сіністер" (США, Великобританія, 2012 рік)

    Головний герой цього трилера - автор детективів, який перебуває в постійному пошуку сюжетів для своїх книжок. З цією метою він навіть оселяється з дружиною та дітьми в будинку, де свого часу сталась страшна родинна трагедія. Випадково письменник знаходить речі, що свідчать про скоєне в будинку вбивство. Після цього під загрозою опиняється життя його власної сім'ї.

  • Закляття (США, 2013)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Закляття" (США, 2013 рік)

    Лілі Тейлор та Рон Лівінгстон не можуть отямитися від щастя: нарешті, вони мають просторий будинок, де достатньо місця для їхньої великої родини. Однак з часом вони помічають, що поряд з ними живуть якісь злі сили, котрі отруюють їм життя. Лілі та Рон звертаються за допомогою до дослідників паранормальних явищ Еда та Лоррейн Уорренів. Трилер знятий за реальними подіями.

  • Воно (США, 2014)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Воно" (США, 2014 рік)

    19-річна студентка коледжу Джейн знайомиться з красенем на ім'я Х'ю, і дуже швидко у них доходить до інтиму. Після цього в дівчини починаються бачення, які вона не в силах відрізнити від дійсності. Вона не може зрозуміти, здається їй, що Х'ю прив'язує її до інвалідного крісла і знущається над нею, або це лише сон. У будь-якому випадку, Джейн не покидає відчуття, що її переслідує щось жахливе.

  • Полтергейст (США, 2015)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Полтергейст" (США, 2015 рік)

    Члени сім'ї Фрілінг виявляють у своєму будинку присутність чогось стороннього: вночі у них раптом вмикається телевізор, переміщаються з місця на місце меблі. Спочатку все це їм видається кумедним. Але коли їхню малу доньку Керол Енн, ніби пилососом, затягує в спектральну порожнечу, стає не до сміху. Сім'я відчайдушно намагається врятувати дівчинку.

  • Воно (США, 2017)

    Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

    "Воно" (США, 2017 рік)

    В американському містечку Деррі починають зникати діти. Зникає і молодший брат головного героя картини. Разом зі своїми друзями хлопець намагається з'ясувати, що сталося з хлопчиком. В результаті хлопці знаходять моторошного клоуна Пеннівайза, якого за жорстокістю не можна порівняти ні з ким.

    Автор: Наталія Корольова, Дмитро Прокопчук


   

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Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

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Аудіо й відео до теми

Як святкують Хелловін у Лондонському зоопарку (30.10.2017)  

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