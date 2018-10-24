Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін (фотогалерея)

Жахастики, які обов'язково треба подивитись на Хелловін

"Воно" (США, 2014 рік)

19-річна студентка коледжу Джейн знайомиться з красенем на ім'я Х'ю, і дуже швидко у них доходить до інтиму. Після цього в дівчини починаються бачення, які вона не в силах відрізнити від дійсності. Вона не може зрозуміти, здається їй, що Х'ю прив'язує її до інвалідного крісла і знущається над нею, або це лише сон. У будь-якому випадку, Джейн не покидає відчуття, що її переслідує щось жахливе.