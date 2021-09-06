 Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора (фотогалерея) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 06.09.2021

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Культура й стиль життя

Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора (фотогалерея)

Він був однією з зірок французької нової хвилі - напрямку в кінематографі - та зрештою став найвідомішим французьким актором. Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років. Пропонуємо добірку фільмів із ним від DW.

  • На останньому подиху Годара: прорив 1960 року

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    "На останньому подиху" Годара: прорив 1960 року

    Злочинця Мішеля Пуакара на викраденому авто переслідує поліція. Мішель застрелює поліцейського і зникає з американкою Патріцією (Джин Сиберг). Він намагається знайти гроші, щоб разом втекти до Італії. Але поліція вже натрапила на його слід. Чи видасть його Патріція? Після цього фільму 26-річний Бельмондо прокинувся зіркою.

  • Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    В окупованій Франції в 1940-х роках комуністка Барні (Еммануель Ріва) знайомиться із симпатичним священиком Леоном Мореном. Їхні розмови виходять далеко за межі релігії, врешті-решт, Барні закохується в священика. Цих двох охоплюють внутрішні протиріччя. Критики високо оцінили фільм, тим більше, що головний актор і режисер продемонстрували, що вони здатні на більше, ніж фільми про бандитів.

  • Пошана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Шана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Безтурботне життя до смерті втомлює Фердинанда Гриффона, доки він не зустрічає свою колишню подружку Маріанну. Разом вони тікають від усіх, але незабаром розходяться. Коли через декілька тижнів Фердинанд знаходить Маріанну, виявляється, що в неї є ще один коханець. Дівчина, здається, веде небезпечну гру. Режисер стрічки - Жан-Люк Годар.

  • Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Молодий розбещений мільйонер хоче накласти на себе руки. Коли десята спроба самогубства не вдається, справу в свої руки бере інша людина. Коли багатія, нарешті, мають вбити, до нього знову повертається смак до життя. Розпочинається полювання. Разом із Бельмондо у цій бурхливій комедії грає швейцарська актриса Урсула Андресс, яка відома публіці як дівчина Бонда.

  • Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    У Марселі 30-х років зустрічаються два бандити Сіффреді (Ален Делон) і Капелла (Бельмондо). Спочатку вони влаштовують бійку через жінку, але згодом стають друзями. Вони виконують доручення місцевих бандитських ватажків, утім, хочуть самі піднятися на вершину злочинного світу. Хитрощами їм вдається усунути своїх конкурентів і взяти під контроль увесь Марсель.

  • Страх над містом (1975)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Страх над містом (1975)

    Серійний вбивця вселяє страх у весь Париж. Його ціль - молоді жінки. Комісар Летельє натрапляє на слід вбивці. Однак він не поквитався з іще одним злочинцем, на якого полює. Це полегшує справу серійному вбивці, і жертв стає ще більше. Неперевершена драма з вибухами, трюками та швидкими автомобілями.

  • Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Секретний агент Бомон повинен убити африканського диктатора. Перш ніж до цього дійшла справа, Франція змінює свою політику, і Бомона кидають до африканської в'язниці. Після двох років каторги йому вдається втекти, і він хоче виконати свою першочергову місію у Франції: помститися своєму колишньому керівництву, яке його зрадило.

  • Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Комісар Філіп Жордан переслідує наркобарона в Марселі, але через занадто свавільні методи розслідування його переводять до кварталу червоних ліхтарів. Там комісар продовжує ловити злочинця. Звичайно, вся картина супроводжується вибухами та підкріплюється образом мачо. Бельмондо був ніби створений для цієї ролі.

  • Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Туніс, 1943 рік. Іноземний легіонер Оганьєр разом зі своїми бійцями повинен вивести золоті зливки із туніського містечка у Францію. Під час операції команда потрапляє в німецьку засідку. Лише Оганьєру і трьом товаришам вдається вижити. Після того як німці зникають, вони хочуть скористатися нагодою і розділити золото між собою.

  • Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Робота режисера Ан'єс Варда присвячена сторіччю кінематографа. Для своєї комедії про історію кіно, яку можна розібрати на цитати, Варда зібрала найкращих акторів європейської та американської кіноіндустрії: Джина Лоллобриджида, Мішель Пікколі та Бельмондо (вище), а також Жерар Депардьє, Гаррісон Форд, Роберт Де Ніро, Ален Делон, Катрін Денев та багато інших. Насолода для кіногурманів.

    Автор: Сільке Вюнш


  • На останньому подиху Годара: прорив 1960 року

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    "На останньому подиху" Годара: прорив 1960 року

    Злочинця Мішеля Пуакара на викраденому авто переслідує поліція. Мішель застрелює поліцейського і зникає з американкою Патріцією (Джин Сиберг). Він намагається знайти гроші, щоб разом втекти до Італії. Але поліція вже натрапила на його слід. Чи видасть його Патріція? Після цього фільму 26-річний Бельмондо прокинувся зіркою.

  • Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Інші шляхи з режисером Мельвілем: Леон Морен, священик (1961)

    В окупованій Франції в 1940-х роках комуністка Барні (Еммануель Ріва) знайомиться із симпатичним священиком Леоном Мореном. Їхні розмови виходять далеко за межі релігії, врешті-решт, Барні закохується в священика. Цих двох охоплюють внутрішні протиріччя. Критики високо оцінили фільм, тим більше, що головний актор і режисер продемонстрували, що вони здатні на більше, ніж фільми про бандитів.

  • Пошана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Шана чорно-білому кіно: Безтямний П'єро (1965)

    Безтурботне життя до смерті втомлює Фердинанда Гриффона, доки він не зустрічає свою колишню подружку Маріанну. Разом вони тікають від усіх, але незабаром розходяться. Коли через декілька тижнів Фердинанд знаходить Маріанну, виявляється, що в неї є ще один коханець. Дівчина, здається, веде небезпечну гру. Режисер стрічки - Жан-Люк Годар.

  • Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Великий скандал: Пригоди китайця в Китаї (1965)

    Молодий розбещений мільйонер хоче накласти на себе руки. Коли десята спроба самогубства не вдається, справу в свої руки бере інша людина. Коли багатія, нарешті, мають вбити, до нього знову повертається смак до життя. Розпочинається полювання. Разом із Бельмондо у цій бурхливій комедії грає швейцарська актриса Урсула Андресс, яка відома публіці як дівчина Бонда.

  • Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Натхненний Аль Капоне: Борсаліно (1970)

    У Марселі 30-х років зустрічаються два бандити Сіффреді (Ален Делон) і Капелла (Бельмондо). Спочатку вони влаштовують бійку через жінку, але згодом стають друзями. Вони виконують доручення місцевих бандитських ватажків, утім, хочуть самі піднятися на вершину злочинного світу. Хитрощами їм вдається усунути своїх конкурентів і взяти під контроль увесь Марсель.

  • Страх над містом (1975)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Страх над містом (1975)

    Серійний вбивця вселяє страх у весь Париж. Його ціль - молоді жінки. Комісар Летельє натрапляє на слід вбивці. Однак він не поквитався з іще одним злочинцем, на якого полює. Це полегшує справу серійному вбивці, і жертв стає ще більше. Неперевершена драма з вибухами, трюками та швидкими автомобілями.

  • Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Фільм про агента без героя: Професіонал (1981)

    Секретний агент Бомон повинен убити африканського диктатора. Перш ніж до цього дійшла справа, Франція змінює свою політику, і Бомона кидають до африканської в'язниці. Після двох років каторги йому вдається втекти, і він хоче виконати свою першочергову місію у Франції: помститися своєму колишньому керівництву, яке його зрадило.

  • Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Захопливий бойовик: Поза законом (1983)

    Комісар Філіп Жордан переслідує наркобарона в Марселі, але через занадто свавільні методи розслідування його переводять до кварталу червоних ліхтарів. Там комісар продовжує ловити злочинця. Звичайно, вся картина супроводжується вибухами та підкріплюється образом мачо. Бельмондо був ніби створений для цієї ролі.

  • Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Бойовик та патріотизм: Авантюристи (1984)

    Туніс, 1943 рік. Іноземний легіонер Оганьєр разом зі своїми бійцями повинен вивести золоті зливки із туніського містечка у Францію. Під час операції команда потрапляє в німецьку засідку. Лише Оганьєру і трьом товаришам вдається вижити. Після того як німці зникають, вони хочуть скористатися нагодою і розділити золото між собою.

  • Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

    Нескінченність картин та зірковий склад: Сто та одна ніч Сімони Сінема (1995)

    Робота режисера Ан'єс Варда присвячена сторіччю кінематографа. Для своєї комедії про історію кіно, яку можна розібрати на цитати, Варда зібрала найкращих акторів європейської та американської кіноіндустрії: Джина Лоллобриджида, Мішель Пікколі та Бельмондо (вище), а також Жерар Депардьє, Гаррісон Форд, Роберт Де Ніро, Ален Делон, Катрін Денев та багато інших. Насолода для кіногурманів.

    Автор: Сільке Вюнш


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    Автор: Сільке Вюнш, Стас Соколов


DW.COM

Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора

Він був однією з зірок французької нової хвилі - напрямку в кінематографі - та зрештою став найвідомішим французьким актором. Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років. Пропонуємо добірку фільмів із ним від DW.  

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