Жан-Поль Бельмондо: добірка фільмів зіркового актора (фотогалерея)

Фільми-катастрофи: фантастика чи вже реальність?

Цунамі: "Неможливе" / The Impossible (2012)

Фільм розповідає про реальну катастрофу - цунамі в грудні 2004 року, через яке загинуло понад чверть мільйона людей у Південно-Східній Азії. Велетенська хвиля розлучає сім'ю на тлі смерті й руйнувань. Але вони все ж таки знаходять одне одного. Чимало критиків не побачили у фільмі з Наомі Уоттс й Еваном МакГрегором нічого більше за мелодраму, яка так і не передала справжні трагедію та біль.