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Жан-Люк Меланшон

Жан-Люк Меланшон - французький політик, лідер лівого руху "Непокірна Франція".

Лівий політик Жан-Люк Меланшон виступає проти істеблішменту, за радикальні зміни в політичній системі і вважає себе противником впливу Німеччини й канцлерки ФРН Анґели Меркель, зокрема, в Європі. Балотується на президентських виборах у Франції 2017-го року. У своїй програмі Меланшон пропонує відмовитися від політики жорсткої економії в Євросоюзі, погрожуючи в іншому випадку виходом Франції з ЄС. Крім того, він є прихильником виходу Франції з НАТО.

Жовті жилети підірвали позиції Макрона

"Жовті жилети" підірвали позиції Макрона 12.12.2018

Звернення президента Франції Еммануеля Макрона до нації свідчить про те, що він не розуміє, наскільки французи налаштовані проти нього і його позиції, вважає оглядач FAZ Андреас Росс.
Протест у Парижі: Меланшон пригрозив Макрону потужнішими акціями

Протест у Парижі: Меланшон пригрозив Макрону потужнішими акціями 23.09.2017

Десятки тисяч людей вийшли у Парижі на акцію проти реформи ринку праці, ініційованої президентом Франції Еммануелем Макроном. Організатором протесту стала крайня ліва партія "Нескорена Франція".

Вибори у Франції: прихильники Макрона отримали парламентську більшість

Вибори у Франції: прихильники Макрона отримали парламентську більшість 19.06.2017

Партія президента Макрона "Республіка на марші" отримує 308 з 577 місць у Національних зборах Франції, центристи з "демократичного руху" - ще 42.
Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно

Напружені вибори президента Франції: все не так однозначно 23.04.2017

Правопопулістка Марін Ле Пен має з легкістю вийти до другого туру президентських виборів у Франції. Схоже, що її зупинять у другому турі. Але хто це зробить? Читайте у матеріалі Бернда Ріґерта.

Президентські вибори у Франції пройдуть на тлі безпрецедентних заходів безпеки

Президентські вибори у Франції пройдуть на тлі безпрецедентних заходів безпеки 22.04.2017

Безпеку волевиявлення французьких громадян забезпечуватимуть 50 тисяч поліцейських та 7 тисяч військових. У заморських територіях Франції голосування вже почалося.
Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти

Вибори у Франції: найважливіше про кандидатів у президенти 22.04.2017

У першому турі президентських виборів у Франції змагаються 11 кандидатів. DW представляє біографії та погляди найбільш відомих учасників перегонів, які борються за вихід у другий тур.
Опитування: Макрон та Ле Пен майже зрівнялись у шансах на перемогу

Опитування: Макрон та Ле Пен майже зрівнялись у шансах на перемогу 21.04.2017

Центриста Еммануеля Макрона та крайньоправу Марін Ле Пен у першому турі президентських виборів у Франції готові підтримати по 23 відсотки виборців. Про це свідчать результати опитування BVA.

Найважливіше про вибори президента Франції (відео) 21.04.2017

У чому особливість президентських виборів у Франції цієї неділі і чому вони важливі для ЄС та України? DW пояснює.
Вибори у Франції: незначний розрив між чотирма лідерами перегонів

Вибори у Франції: незначний розрив між чотирма лідерами перегонів 19.04.2017

Шанси на вихід до другого туру французьких президентських виборів мають чотири кандидати - Еммануель Макрон, Марін Ле Пен, Франсуа Фійон та Жан-Люк Меланшон.
Коментар: Франція перед виборами дезорієнтована

Коментар: Франція перед виборами дезорієнтована 18.04.2017

Такого ще не було - одразу чотири кандидати перед першим туром президентських виборів у Франції мають приблизно однакову підтримку. Багато французів ще не визначилися і, здається, дезорієнтовані, вважає Барбара Везель.