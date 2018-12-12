Жан-Люк Меланшон - французький політик, лідер лівого руху "Непокірна Франція".

Лівий політик Жан-Люк Меланшон виступає проти істеблішменту, за радикальні зміни в політичній системі і вважає себе противником впливу Німеччини й канцлерки ФРН Анґели Меркель, зокрема, в Європі. Балотується на президентських виборах у Франції 2017-го року. У своїй програмі Меланшон пропонує відмовитися від політики жорсткої економії в Євросоюзі, погрожуючи в іншому випадку виходом Франції з ЄС. Крім того, він є прихильником виходу Франції з НАТО.