 Жан-Клод Юнкер має сумніви у готовності Румунії головувати в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.12.2018

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Новини

Жан-Клод Юнкер має сумніви у готовності Румунії головувати в ЄС

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер сумнівається у справжній готовності Румунії очолити ЄС на наступні півроку, хоча й визнає, що технічно зробити це країна цілком готова.

Жан-Клод Юнкер застерігає, що Бухарест не готовий головувати в ЄС

Жан-Клод Юнкер застерігає, що Бухарест не готовий головувати в ЄС

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер висловив сумніви у тому, що уряд Румунії готовий до головування в Європейському Союзі, яке має розпочатися з 1 січня 2019 року та триватиме наступні півроку. "На моє переконання, уряд у Бухаресті не розуміє цілком, що означає очолювати держави ЄС", - наголосив Юнкер в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag, що було опубліковане в суботу, 29 грудня.

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Десятки тисяч людей вийшли у Бухаресті на протест проти політики уряду Румунії. Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Медичної допомоги потребували понад 400 потерпілих. (11.08.2018)

З 1 липня головувати у Раді ЄС упродовж півроку буде Австрія. Це - третє головування країни в ЄС від моменту вступу до блоку у 1995 році. (30.06.2018)

При цьому голова Єврокомісії зауважив, що Румунія "технічно є дуже добре підготовленою" до головування в ЄС. Але для цього, за словами Юнкера, необхідно також мати "бажання дослухатися до інших та сильне стремління відкласти на задній план власні бажання". У випадку з Румунією щодо цих устремлінь є "певні сумніви", зауважив голова ЄК.

Нагадаємо, що Румунія 1 січня 2019 року вперше головуватиме в ЄС після того, як 2007 року країна стала членом блоку. Брюссель закидає румунському уряду недостатню боротьбу з корупцією, зокрема, найбільшу критику викликає плани влади Румунії амністувати корупціонерів-чиновників та політиків. Також у ЄС висловлюють занепокоєння щодо можливого зменшення рівня незалежності судової гілки влади в Румунії після реформи органів юстиції.

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