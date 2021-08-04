Жан Беленюк здобув перше золото для України на Олімпійських Іграх

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у середу, 4 серпня, на Олімпіаді в Токіо виграв поєдинок з угорцем Віктором Льорінцом у категорії до 87 кілограм та завоював першу золоту медаль для української збірної на цих Олімпійських іграх.

Нагадаємо, що раніше цього ж дня український борець Парвіз Насібов програв у фінальному поєдинку з іранцем Мохаммадом Резою Гераї у категорії до 67 кілограм і завоював срібну медаль. Напередодні Беленюк і Насібов на Олімпіаді в Токіо перемогли своїх суперників у півфіналі і пройшли до фіналу змагань.

Загалом у скарбничці олімпійської збірної України тепер дев'ять медалей: одна золота, дві срібні та шість бронзових. Олімпійські ігри-2020 відкрилися в Японії 23 липня і триватимуть до 8 серпня.

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