Ефіопія та Еритрея відкрили кордон для транспорту

Президент Еритреї Ісайяс Афеверкі і прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед знову відкрили кордон для транспортного сполучення між двома африканськими державами. Про це у вівторок, 11 вересня, написав в своєму мікроблозі в Twitter міністр інформації Еритреї Йемане Мескель.

У липні цього року прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед провів у столиці Еритреї переговори з президентом країни Ісайясом Афеверкі. Липнева зустріч керівників африканських країн стала першою за майже 20 років з часу завершення війни між двома сусідніми державами. Візит відбувся через приблизно місяць після того, як прем'єр Ефіопії заявив про готовність без жодних передумов підписати мирний договір з Еритреєю. А вже 18 липня до столиці Еритреї, Асмері, прибув перший комерційний авіарейс із Ефіопії.

Нагадаємо, що 5 червня цього року уряд Ефіопії оголосив про свою готовність укласти мирну угоду з Еритреєю без жодних попередніх умов. Обидві країни не мали дипломатичних відносин після війни, що тривала з 1998 до 2000 року.

Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув через суперечку за контроль над прикордонними територіями. Внаслідок збройного протистояння загинули близько 70 тисяч осіб. Крім того, під час тодішнього конфлікту сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки.

Еритрея не проводила виборів з 1993 року і не має конституції. Міжнародні організації, зокрема Human Rights Watch, сподіваються, що зближення двох країн і остаточне припинення стану війни сприятиме проведенню реформ.