Ефіопія оголосила, що відведе війська від кордону з Еритреєю

Ефіопія має намір відвести свої війська від кордону з Еритреєю. Про це заявили представники ефіопського військового командування в п'ятницю, 14 грудня. "Відносини між Ефіопією та Еритреєю дуже хороші. Загрози конфлікту більше немає", - цитує Reuters генерала-майора ефіопського війська Асрата Денеро.

Нещодавно Ефіопія та Еритрея домовилися про закінчення прикордонного конфлікту, що тривав від 1998 року, і оголосили про відновлення торговельних та дипломатичних зв'язків.

Еритрея в 1952-1993 роках входила до складу Ефіопії. Збройний конфлікт між Ефіопією і Еритреєю спалахнув 1998 року через суперечку за контроль над прикордонними територіями і тривав до 2000 року. Внаслідок збройного протистояння загинули близько 70 тисяч осіб. Крім того, сотні тисяч людей були змушені стати біженцями, залишивши свої домівки. Еритрея не проводила виборів з 1993 року і не має конституції.