Ефект коронавірусу: в Європі навесні суттєво зріс рівень смертності

У порівнянні зі статистичними даними минулих років, показники смертності 2020 року свідчать про так званий ефект коронавірусу. У сумі в 24 європейських країнах, де проводилось дослідження, впродовж березня-травня померли на 160 тисяч людей більше, ніж зазвичай у цей же період з 2016 по 2019 рік.

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Найсуттєвішою відмінність між звичним та цьогорічним рівнем смертності була на початку квітня, аналізує новинна служба німецької медіакомпанії ZDF. Упродовж 14-го календарного тижня у досліджених країнах цьогоріч померли 120 тисяч людей. Для порівняння: за такий самий тиждень у минулих роках смертність завжди була на рівні приблизно 80 тисяч людей. Навіть у 2018 році, коли мала місце велика епідемія грипу, у 24 країнах померли близько 90 тисяч людей. Цього ж року цей тиждень лише в Іспанії приніс понад 20 тисяч смертей. Це перевищує звичні показники більш ніж удвічі.

Різні країни - різна статистика

Утім, не у всіх досліджених країнах спостерігався однаковий тренд. Якщо в Іспанії, Італії, Швеції чи Бельгії рівень смертності був дуже високий, то, приміром, у Болгарії чи Словаччині він був навіть нижчим, ніж зазвичай. У Німеччині, за даними Федерального відомства статистики, число померлих у квітні суттєво перевищило середні показники останніх років.

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Якщо ж придивитися до окремих регіонів Європи, в око впадають іще більш разючі відмінності. Усі найбільш постраждалі від COVID-19 регіони розташовані в Іспанії та Італії. "З 2 березня по 10 травня регіони Бергамо, Сеговія, Лоді та Бреща мали більш ніж утричі вищий рівень смертності, аніж у той самий період останніх чотирьох років", - ідеться у звіті Євростату.

Передусім зросла смертність серед людей віком понад 70 років. У 24 країнах у середньому чоловіки цієї вікової групи помирали на 56 відсотків частіше, ніж минулих років. Серед жінок приріст становив 44 відсотки.