Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Естонія

Естонія - держава у Північній Європі, що межує з Латвією на півдні та Росією на сході. Столицею і найбільшим містом є Таллінн

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Естонія".

Естонія та Латвія визнали російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу

Естонія та Латвія визнали російську агресію в Україні геноцидом проти українського народу 21.04.2022

57-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події четверга, 21 квітня.
Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський

Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський 13.04.2022

Понад 500 тисяч українців примусово переміщені до РФ, заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Естонії. Він вкотре наголосив на необхідності ембарго на російські енергоносії.

Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва

Президенти Польщі та країн Балтії їдуть до Києва 13.04.2022

До Києва їдуть лідери Польщі, Литви, Латвії та Естонії, аби показати підтримку українцям. У столиці в них запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів

Болгарія та країни Балтії висилають російських дипломатів 18.03.2022

Болгарія, Естонія, Латвія та Литва оголосили персонами нон грата загалом 20 російських дипломатів. У Москві пригрозили дзеркальними заходами.
Україна приєднається до кіберцентру НАТО

Україна приєднається до кіберцентру НАТО 04.03.2022

Заявку України на приєднання до кіберцентру НАТО CCDCOE екстрено схвалили через її "цінний досвід кібератак".
Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС

Парламент Естонії закликав надати Україні статус кандидата в члени ЄС 24.02.2022

Естонський парламент засудив спрямовану проти Києва агресію з боку Російської Федерації та незаконне визнання самопроголошених утворень на Донбасі.

"Якщо щось станеться в Україні, у Європі буде велика війна" - очільниця уряду Естонії (21.02.2022) 21.02.2022

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки розповіла про зміну ставлення до Росії в Європі, озброєння для української армії та шанси України на вступ до ЄС і НАТО.
Прем'єрка Естонії про Україну: Ми втрачали незалежність і не бажаємо цього іншим

Прем'єрка Естонії про Україну: Ми втрачали незалежність і не бажаємо цього іншим 20.02.2022

На тлі ескалації російсько-українського конфлікту прем'єрка Естонії Кая Каллас поговорила з DW про допомогу Таллінна Києву, європейську перспективу для України та санкції проти Москви.
Естонія передала Україні протитанкові комплекси Javelin

Естонія передала Україні протитанкові комплекси Javelin 19.02.2022

Ракетні системи Javelin американського виробництва передали Києву, заявив командувач естонських збройних сил. Про кількість надісланих систем не повідомляється.
Розвідка Естонії: Росія може завдати по Україні точкових ударів

Розвідка Естонії: Росія може завдати по Україні точкових ударів 17.02.2022

Розвідка Естонії опублікувала мапу об'єктів на території України, які Росія має намір атакувати насамперед у разі вторгнення. Напад може включати ракетні обстріли, стверджують у розвідці.
Як Естонія має намір захищатися від Росії? - Європа у фокусі (відео)

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (відео) 15.02.2022

Німеччина: як сотня церковників зробили камінг-аут у католицькій церкві. Франція: чому Еммануель Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.

Як Естонія має намір захищатися від Росії? - "Європа у фокусі" (14.02.2022) 14.02.2022

Естонія: населення готується захищатися на тлі російської загрози. Німеччина: сотня церковників зробили камінг-аут. Франція: Макрон робить ставку на АЕС. Іспанія: як живуть на Ла-Пальмі після виверження вулкана.
Шольц очікує від РФ чітких кроків щодо деескалації ситуації навколо України

Шольц очікує від РФ чітких кроків щодо деескалації ситуації навколо України 11.02.2022

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) закликав Москву вжити заходів для зменшення напруги, викликаної великою кількістю російських військ поблизу українського кордону.
Експрезидент Естонії: Заходу не до репутації Путіна

Експрезидент Естонії: "Заходу не до репутації Путіна" 10.02.2022

Колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес розповів в інтерв'ю DW про мюнхенську промову Путіна 2007 року, ставлення НАТО до Грузії та України, а також нинішню політику Кремля.
НАТО збільшує кількість військ біля своїх східних рубежів

НАТО збільшує кількість військ біля своїх східних рубежів 05.02.2022

Північноатлантичний альянс відправляє військовослужбовців до країн Балтії та Східної Європи. Це пов'язано із перебуванням російських військ біля кордонів України та Білорусі.
Прем'єрка Естонії: Німеччина має допомогти Україні

Прем'єрка Естонії: Німеччина має допомогти Україні 31.01.2022

Україна потребує допомоги ФРН, щоб "захиститись від агресора", заявила глава уряду Естонії Кая Каллас. Вона назвала реальною загрозу воєнного вторгнення РФ в Україну.
Інші статті