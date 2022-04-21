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Естонія - держава у Північній Європі, що межує з Латвією на півдні та Росією на сході. Столицею і найбільшим містом є Таллінн
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Естонія".
Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтерв'ю DW за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки розповіла про зміну ставлення до Росії в Європі, озброєння для української армії та шанси України на вступ до ЄС і НАТО.