Естонія - держава у Північній Європі, що межує з Латвією на півдні та Росією на сході. Столицею і найбільшим містом є Таллінн

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