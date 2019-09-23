Естонія та Фінляндія офіційно відкрили газопровід Balticconnector

Газотранспортні системи Естонії та Фінляндії з'єднав газогін Balticconnector. Він має допомогти Естонії та Фінляндії інтегруватися в газовий ринок ЄС і зменшити залежність від Росії.
Естонія і Фінляндія офіційно запустили в експлуатацію газопровід Balticconnector, який з'єднав газотранспортні системи двох країн. Урочиста церемонія пуску нового газогону відбулася в середу, 11 грудня, за участі керівництва обох країн, а також запрошених представників Європейської Комісії, повідомляє сайт компанії-оператора газопроводу.
На сайті компанії наголошується, що цей інфраструктурний об'єкт ввели в експлуатацію на місяць раніше запланованого терміну. Відкритий газогін, частина якого пролягла по дну Фінської затоки, з'єднав газотранспортні мережі Фінляндії та Естонії. Крім того, він покликаний допомогти обом країнам інтегруватися в газотранспортну систему ЄС та в спільний енергетичний ринок Євросоюзу, зазначається на сайті.
Кошторисна вартість проєкту становила 250 мільйонів євро, з яких 75 відсотків були надані Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектора.
Довжина підводної частини Balticconnector становить 77 кілометрів. Цей газогін може щодня перекачувати 7,2 мільйона кубічних метрів газу.
Польща, Литва, Латвія та Естонія підписали угоду про будівництво газопроводу, який з’єднає країни Балтії з континентальною Європою та послабить їх залежність від Росії. (15.10.2015)
У Таллінні вважають, що новий газопровід дає можливість для "втручання" РФ у європейську політику. Раніше Білий дім також різко критикував "Північний потік-2". (02.07.2018)