 Естонія та Фінляндія офіційно відкрили газопровід Balticconnector | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 11.12.2019

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Економіка

Естонія та Фінляндія офіційно відкрили газопровід Balticconnector

Газотранспортні системи Естонії та Фінляндії з'єднав газогін Balticconnector. Він має допомогти Естонії та Фінляндії інтегруватися в газовий ринок ЄС і зменшити залежність від Росії.

Естонське портове місто Палдіскі

Газопровід з'єднав естонське портове місто Палдіскі (на фото) з газотранспортною мережею Фінляндії

Естонія і Фінляндія офіційно запустили в експлуатацію газопровід Balticconnector, який з'єднав газотранспортні системи двох країн. Урочиста церемонія пуску нового газогону відбулася в середу, 11 грудня, за участі керівництва обох країн, а також запрошених представників Європейської Комісії, повідомляє сайт компанії-оператора газопроводу.

На сайті компанії наголошується, що цей інфраструктурний об'єкт ввели в експлуатацію на місяць раніше запланованого терміну. Відкритий газогін, частина якого пролягла по дну Фінської затоки, з'єднав газотранспортні мережі Фінляндії та Естонії. Крім того, він покликаний допомогти обом країнам інтегруватися в газотранспортну систему ЄС та в спільний енергетичний ринок Євросоюзу, зазначається на сайті.

Кошторисна вартість проєкту становила 250 мільйонів євро, з яких 75 відсотків були надані Єврокомісією в рамках спеціального фінансового механізму для енергетичного сектора.

Довжина підводної частини Balticconnector становить 77 кілометрів. Цей газогін може щодня перекачувати 7,2 мільйона кубічних метрів газу.

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