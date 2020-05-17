Естонія скасовує режим надзвичайного стану

Естонія в неділю завершує надзвичайний стан, який тривав понад два місяці, введений у зв'язку з пандемією COVID-19.
"Уряд прийняв рішення завершити в неділю, 17 травня, надзвичайний стан, що тривав понад дев'ять тижнів. Оскільки в результаті наших спільних зусиль і взаємодопомоги ситуація з коронавірусом значно покращилася, для боротьби з ним надзвичайний стан нам більше не потрібний", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас у зверненні до народу, повідомляє у неділю, 17 травня, агенція "Інтерфакс-Україна".
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Водночас він підкреслив, що це не означає негайного повернення до звичайного життя. "Вірус нікуди не подівся ні з Естонії, ні в світі. Завершення надзвичайного стану означає, що ми повинні побудувати нову нормальність", - сказав Ратас.
Як повідомив уряд, програма пом'якшення обмежень, яка набуває чинності з 18 травня, передбачає дозвіл проводити при дотриманні дистанції і вимог гігієни тренування, а також змагання на свіжому повітрі, якщо на них не присутні глядачі, а кількість учасників не перевищує 100 осіб. Також будуть дозволені публічні збори при заповнюваності приміщень не більше 10 людей, а на свіжому повітрі не більше 100, відвідування установ соціальної опіки і місць позбавлення волі і низки інших.
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Водночас продовжують діяти такі обмеження, як заборона на спортивні змагання з глядачами. Казино, кальянні, зали ігрових автоматів будуть як і раніше зачинені до особливого дозволу. Продовжують діяти обмеження на перетин кордону (винятки зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії).
Особи, які перетнули кордон Естонії з метою в'їзду в країну, повинні 14 днів залишатися на карантині (винятки зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії). Надзвичайний стан було введено в Естонії з 13 березня.
Станом на 16 травня в Естонії офіційно зафіксовано 1 770 випадків інфікування коронавірусом, померли за час пандемії 63 особи. Одужали 1 437 осіб, решта чекають підтвердження про одужання.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
З поверненням!
Через карантин крамниці по всій Європі були змушені зачинитися. Не став винятком і цей магазин модного одягу в центрі Нікосії на Кіпрі. З кінця березня на острові діяли суворі карантинні обмеження. Але 4 травня, відколи дозволили відновити роботу будівельних майданчиків та невеликих крамниць, цей магазин знову відчинив свої двері.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення пляжного відпочинку
Португальці тепер знову можуть насолодитися прогулянкою узбережжям. В умовах надзвичайного стану в країні, який запровадили ще 18 березня, відвідування пляжів було заборонене. Нині відновили роботу також крамниці й перукарні, однак у приміщеннях і надалі треба носити маски.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Візит до перукарні: час настав
У Греції після майже півторамісячного простою відкрилися невеликі магазини й перукарні. Схоже, що найближчим часом перукарі по всій Європі матимуть багато роботи. Утім, ресторанам і барам доведеться почекати до кінця місяця.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Хочеш вільно пересуватися - вдягни маску
Явище, яке вже стало звичним для європейських вулиць: люди носять захисні маски у крамницях та транспорті. У Будапешті, столиці Угорщини, працівники громадського транспорту влаштували масову роздачу масок подорожнім.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Прогулянка вулицею - вже подія
Жителям Іспанії майже два місяці було заборонено залишати свої домівки без поважної причини. Необхідність дотримання суворих обмежень і правил соціального дистанціювання ніхто не скасовував, але людям нарешті дозволили займатися спортом просто неба і виходити на прогулянки. Мадридці не могли пропустити таку нагоду й масово вийшли на вулиці.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Повернення на роботу
В Італії також діяли суворі карантинні обмеження, і підстав для виходу на вулицю в італійців було небагато. Але нині італійцям уже можна ходити на роботу. Зрозуміло, що за дотримання певних умов. Робітники взуттєвої фабрики у Кастельнуово-Вомано, що у провінції Терамо, змушені працювати в масках. Їхні робочі місця відокремлені пластиковими перегородками.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Провести в останню путь
Послаблення обмежень в Італії також передбачає, що на похованні можуть бути присутніми до 15 осіб у масках. Раніше в Італії було заборонено відвідувати похорони, що позбавило багатьох людей можливості попрощатися із близькими.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Відкриті школи
В Австрії почалося поступове відновлення навчання у школах. Ріхард Фішер, вчитель із Відня, роздає учням медичні маски перед початком занять. У країні також знову дозволили відвідувати родичів у будинках для літніх людей. А невеликі магазини та інші підприємства відновили в Австрії роботу ще з 14 квітня.
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Коронавірус: Європа поступово прокидається із карантинної сплячки
Як же без футболу?
До тренувань, щоправда, у невеликих групах, повернулися і професійні футболісти. Гравці чемпіона Бундесліги - мюнхенської "Баварії" - проводять тренування в рамках підготовки до продовження чемпіонату. З 15 травня в Німеччині має відновитися першість країни з футболу. Однак уболівальників на стадіонах не буде.
Автор: Алекс Метьюс, Микола Кондратенко