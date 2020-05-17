Естонія скасовує режим надзвичайного стану

Естонія в неділю завершує надзвичайний стан, який тривав понад два місяці, введений у зв'язку з пандемією COVID-19.

"Уряд прийняв рішення завершити в неділю, 17 травня, надзвичайний стан, що тривав понад дев'ять тижнів. Оскільки в результаті наших спільних зусиль і взаємодопомоги ситуація з коронавірусом значно покращилася, для боротьби з ним надзвичайний стан нам більше не потрібний", - заявив прем'єр-міністр Юрі Ратас у зверненні до народу, повідомляє у неділю, 17 травня, агенція "Інтерфакс-Україна".

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Водночас він підкреслив, що це не означає негайного повернення до звичайного життя. "Вірус нікуди не подівся ні з Естонії, ні в світі. Завершення надзвичайного стану означає, що ми повинні побудувати нову нормальність", - сказав Ратас.

Дивитись відео 03:54 Поділитись Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (13.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3c9ac Чому громадський транспорт у Німеччині не зупиняли на карантин (13.05.2020)

Як повідомив уряд, програма пом'якшення обмежень, яка набуває чинності з 18 травня, передбачає дозвіл проводити при дотриманні дистанції і вимог гігієни тренування, а також змагання на свіжому повітрі, якщо на них не присутні глядачі, а кількість учасників не перевищує 100 осіб. Також будуть дозволені публічні збори при заповнюваності приміщень не більше 10 людей, а на свіжому повітрі не більше 100, відвідування установ соціальної опіки і місць позбавлення волі і низки інших.

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Водночас продовжують діяти такі обмеження, як заборона на спортивні змагання з глядачами. Казино, кальянні, зали ігрових автоматів будуть як і раніше зачинені до особливого дозволу. Продовжують діяти обмеження на перетин кордону (винятки зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії).

Особи, які перетнули кордон Естонії з метою в'їзду в країну, повинні 14 днів залишатися на карантині (винятки зроблені щодо Латвії, Литви та Фінляндії). Надзвичайний стан було введено в Естонії з 13 березня.

Станом на 16 травня в Естонії офіційно зафіксовано 1 770 випадків інфікування коронавірусом, померли за час пандемії 63 особи. Одужали 1 437 осіб, решта чекають підтвердження про одужання.