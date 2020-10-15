Естонія підтримує Україну на шляху до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 травня, провів у Києві зустріч з прем'єр-міністеркою Естонії Каєю Каллас. Як повідомляє сайт українського президента, окрему увагу співрозмовники приділили першочерговим крокам України у напрямку поглиблення відносин з Європейським Союзом.

Зеленський наголосив на стратегічній меті України щодо набуття повноправного членства в ЄС та висловив подяку Естонії за традиційно активну підтримку в реалізації цього амбітного завдання. За результатами переговорів Зеленський та Каллас підписали cпільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці. "У документі окремо зафіксована готовність Естонії підтримати майбутній вступ України до ЄС" та налаштованість сприяти Україні у досягненні критеріїв членства, зазначається на сайті українського президента.

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Також Зеленський висловив подяку естонській стороні за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема в контексті непостійного членства Естонії у Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках. "Знаю, що вчора ви були на Донбасі, зокрема на КПВВ "Станиця Луганська" та КПВВ "Щастя". Я дякую вам за це й від себе особисто, і від усіх громадян України. Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території", - зазначив Володимир Зеленський.

Зі свого боку, Каллас подякувала Зеленському за теплий прийом. "Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках - це Європейський Союз, НАТО, ООН", - наголосила вона.

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