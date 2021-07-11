 Естонія посилює охорону кордону через потік нелегальних мігрантів до Литви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2021

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Новини

Естонія посилює охорону кордону через потік нелегальних мігрантів до Литви

Офіційний Таллінн посилив охорону кордонів із Росією та Латвією, а також контроль у портах. Естонія не хоче зростання потоку нелегальних мігрантів, як у Литві.

На кордоні Естонії з Латвією

На кордоні Естонії з Латвією. Фото з архіву

Естонія посилила охорону своїх кордонів із Росією та Латвією, а також контроль у портах. Причина цього - різке зростання потоку нелегальних мігрантів до Литви. Мігранти - переважно вихідці з Іраку й Сирії - проникають до Литви, а отже на територію Євросоюзу, через Білорусь.

У прикордонному відомстві Естонії не вірять, що в країні повториться литовсько-білоруський сценарій, але "якщо міграційні потоки змінять напрямок на північ, то Естонія опиниться на шляху проходження нелегалів". Про це заявив очільник прикордонного контролю департаменту поліції та прикордонної охорони Естонії Егерт Беличев.

"На південному сході, поблизу кордону з Росією, наразі спокійно, але новини з Литви, де потік біженців порівняно з минулим роком зріс у 20 разів, викликали занепокоєння у тамтешніх жителів", - цитує чиновника портал телерадіомовлення ERR у неділю, 11 липня.

Естонські прикордонники збільшили частоту патрулювання і кількість патрулів. На східному кордоні будують нову інфраструктуру, повідомив Беличев.

"Ми хочемо, щоб нелегально потрапити до Естонії було складно. Це стосується не лише огорожі, а й усього моніторингового обладнання. Воно дає нам повне уявлення про те, що відбувається на кордоні", - пояснив він.

Литва посилює охорону кордону з Білоруссю

Днями литовські військові почали споруджувати дротяну загорожу на кордоні Литви з Білоруссю.

Вільнюс планує витратити 42 мільйони євро на зміцнення кордону. Для цього доведеться перебудувати багато споруд.

Від початку липня кордон із Білоруссю, окрім литовських прикордонників, патрулюють працівники Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex. Серед завдань Frontex - допомога країнам-членам, коли на зовнішніх кордонах ЄС потрібна оперативно-технічна підтримка. Окрім того, ЄС спрямує до Литви вертольоти для контролю кордону.

Чому зріс потік мігрантів до Литви

Цьогоріч литовські прикордонники затримали понад 1540 утікачів, головно з Іраку й Сирії. Потік нелегальних мігрантів зріс більш ніж у 10 разів у порівнянні з 2020-им роком.

Вільнюс називає нелегальну міграцію з Білорусі "гібридною агресією" з боку Мінська.

Наприкінці травня правитель Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країни Заходу повинні самі контролювати незаконну міграцію й наркотрафік на кордоні з Білоруссю. "Ми зупиняли наркотики і мігрантів - тепер самі будете їх їсти й ловити", - заявив він.

Заяві Лукашенка передувала гостра міжнародна реакція на вимушену посадку літака Ryanair у Мінську й затримання білоруського блогера Романа Протасевича та його подруги Соф

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У Литві просять оголосити екстремальну ситуацію через потік мігрантів

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