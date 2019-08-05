Естонія не визнаватиме виданих жителям ОРДЛО російських паспортів

Міністерство закордонних справ Естонії у понеділок, 5 серпня, повідомило про ухвалу рішення не визнавати паспортів Російської Федерації, виданих жителям Донецької та Луганської областей після 24 квітня, у разі, якщо жителі цих областей не були раніше громадянами Росії. Як зазначила прес-служба естонського МЗС, "рішення набуває чинності негайно", інформує агенція "Інтерфакс".

"Рішення естонської сторони є відповіддю на підписаний у квітні цього року президентом Російської Федерації указ про надання жителям Донецької та Луганської областей російського громадянства в спрощеному порядку", - заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, додавши, що дане рішення виражає принципове засудження подібних дій із боку Росії.

"Я переконаний, що й інші країни ЄС, а також уся міжнародна громадськість ухвалить такі самі рішення. Наш обов'язок - продовжити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - наголосив Рейнсалу.

У травні цього року Рейнсалу на зустрічі ради ЄС у зарубіжних справах закликав різко відреагувати на дії Росії в Україні. Естонія раніше ухвалила рішення не визнавати паспортів Російської Федерації, виданих жителям Криму та Севастополя після 18 березня 2014 року за умови, що власник паспорта раніше не був громадянином Росії.

Нагадаємо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким дозволив надавати російське громадянство особам, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України, у спрощеному порядку. Указом від 29 квітня право на спрощене отримання громадянства РФ поширене і на осіб, які раніше мешкали у Криму. В Україні та ЄС гостро розкритикували спрощену видачу російських паспортів жителям Донбасу.