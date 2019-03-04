Естонія: Кая Каллас не отримала мандат на формування уряду меншості

Естонські парламентарі не підтримали надання лідерці ліберальної Партії реформ Каї Каллас мандата на формування нового уряду меншості. У понеділок, 15 квітня, 53 законодавці зі 100 присутніх проголосували проти надання Каллас мандата на формування уряду. Підтримали ідею вповноважити очільницю Партії реформ, яка перемогла на останніх парламентських виборах у Естонії, на формування уряду лише 45 депутатів, передає агенція новин dpa.

На початку квітня президентка Естонії Керсті Кальюлайд дала Каллас близько місяця на формування нового уряду в країні. Каллас домовилися про формування урядової коаліції меншості з соціал-демократами, а згодом вона представила свою коаліційну програму.

Водночас правляча дотепер Центристська партія, що посіла на останніх виборах друге місце, уклала угоду з правопопулістською Консервативною народною партією Естонії (EKRE) та з націоналістичною партією Isamаa (Вітчизна), що й дотепер входила до складу урядової коаліції. Останні дві політичні сили здобули на виборах третє та четверте місця відповідно. Цей партійний тріумвірат налічує тепер у парламенті понад 50 місць.

Очікується, що їхній кандидат в прем'єр-міністри, нинішній глава уряду Юрі Ратас звернеться до парламенту країни 29 квітня з проханням надати йому повноваження для формування уряду, передає агенція новин "Інтерфакс".

Нагадаємо, на виборах 3 березня 2019 року Партія реформ отримала 34 мандати в законодавчому органі балтійської країни. Центристська партія здобула 26 місць, EKRE посіла 19 мандатів, а Isamаa - 12 місць. Соціал-демократи зуміли взяти 10 мандатів. Центристська партія відхилила пропозицію Партії реформ про формування урядової коаліції.

На сьогодні коаліція Партії реформ та соціал-демократів налічує 44 мандати, чого замало для формування уряду більшості.

До складу дотеперішньої урядової коаліції входили Центристська партія, Isamаa та соціал-демократи.

Парламент Естонії - Рійгікогу - налічує 101 місце.