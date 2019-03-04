Естонія: Кая Каллас не отримала мандат на формування уряду меншості

Більшість законодавців не підтримали надання мандата на формування уряду меншості лідерці партії, що здобула перемогу на виборах.
Естонські парламентарі не підтримали надання лідерці ліберальної Партії реформ Каї Каллас мандата на формування нового уряду меншості. У понеділок, 15 квітня, 53 законодавці зі 100 присутніх проголосували проти надання Каллас мандата на формування уряду. Підтримали ідею вповноважити очільницю Партії реформ, яка перемогла на останніх парламентських виборах у Естонії, на формування уряду лише 45 депутатів, передає агенція новин dpa.
На початку квітня президентка Естонії Керсті Кальюлайд дала Каллас близько місяця на формування нового уряду в країні. Каллас домовилися про формування урядової коаліції меншості з соціал-демократами, а згодом вона представила свою коаліційну програму.
Водночас правляча дотепер Центристська партія, що посіла на останніх виборах друге місце, уклала угоду з правопопулістською Консервативною народною партією Естонії (EKRE) та з націоналістичною партією Isamаa (Вітчизна), що й дотепер входила до складу урядової коаліції. Останні дві політичні сили здобули на виборах третє та четверте місця відповідно. Цей партійний тріумвірат налічує тепер у парламенті понад 50 місць.
Очікується, що їхній кандидат в прем'єр-міністри, нинішній глава уряду Юрі Ратас звернеться до парламенту країни 29 квітня з проханням надати йому повноваження для формування уряду, передає агенція новин "Інтерфакс".
Нагадаємо, на виборах 3 березня 2019 року Партія реформ отримала 34 мандати в законодавчому органі балтійської країни. Центристська партія здобула 26 місць, EKRE посіла 19 мандатів, а Isamаa - 12 місць. Соціал-демократи зуміли взяти 10 мандатів. Центристська партія відхилила пропозицію Партії реформ про формування урядової коаліції.
На сьогодні коаліція Партії реформ та соціал-демократів налічує 44 мандати, чого замало для формування уряду більшості.
До складу дотеперішньої урядової коаліції входили Центристська партія, Isamаa та соціал-демократи.
Парламент Естонії - Рійгікогу - налічує 101 місце.