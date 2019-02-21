Есмінець ВМС США з ракетами "Томагавк" увійшов у порт Одеси

Американський ракетний есмінець USS Donald Cook у понеділок, 25 лютого, прибув до Одеси. Есмінець увійшов у Чорне море 19 лютого.

Американський есмінець, оснащений 56-ма крилатими ракетами "Томагавк" із дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів, пришвартувався поблизу Одеського морського вокзалу. Корабель перебуватиме в Одесі до 27 лютого, повідомляє агенція "Інтерфакс".

USS Donald Cook, який обладнаний системою протиракетної оборони Aegis, разом з есмінцями ВМС США Carney, Ross і Porter, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в місті Рота.

"Операції корабля в Чорному морі зміцнять взаємодію із союзниками та партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість щодо гарантування безпеки в Чорному морі в рамках операції "Атлантична рішучість", - йдеться у повідомленні 6-го флоту США, оприлюдненому на офіційному сайті флоту після входу есмінця в Чорне море.

USS Donald Cook у січні поточного року також заходив у Чорне море. Протягом п'ятиденного перебування він зайшов у грузинський порт Батумі, а також провів спільні навчання з кораблями Служби берегової охорони Грузії.

Нагадаємо, що у Чорне море регулярно заходять кораблі ВМС США й інших країн НАТО. Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.