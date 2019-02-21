 Есмінець ВМС США з ракетами ″Томагавк″ увійшов у порт Одеси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Есмінець ВМС США з ракетами "Томагавк" увійшов у порт Одеси

USS Donald Cook перебуватиме в Одеському порту до 27 лютого. Повідомляється, що операції корабля у Чорному морі "зміцнять взаємодію із союзниками та партнерами по НАТО".

USS Donald Cook у порту Одеси у 2015 році (фото з архіву)

USS Donald Cook у порту Одеси у 2015 році (фото з архіву)

Американський ракетний есмінець USS Donald Cook у понеділок, 25 лютого, прибув до Одеси. Есмінець увійшов у Чорне море 19 лютого.

Американський есмінець, оснащений 56-ма крилатими ракетами "Томагавк" із дальністю дії 1,6 тисячі кілометрів, пришвартувався поблизу Одеського морського вокзалу. Корабель перебуватиме в Одесі до 27 лютого, повідомляє  агенція "Інтерфакс".

DW.COM

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що не бажає мілітаризації конфлікту між Україною і Росією, тож не спрямовуватиме свої кораблі в Азовське море. (29.11.2018)

У НАТО занепокоєні напруженням у регіоні Азовського моря та закликають Росію звільнити захоплені українські кораблі та їхні команди. (18.12.2018)

Раніше про те, що в Чорне море прямує американський есмінець Donald Cook, повідомив посол України в США. (19.01.2019)

USS Donald Cook, який обладнаний системою протиракетної оборони Aegis, разом з есмінцями ВМС США Carney, Ross і Porter, розміщений на постійній основі в Європі на іспанській військовій базі в місті Рота.

"Операції корабля в Чорному морі зміцнять взаємодію із союзниками та партнерами по НАТО і продемонструють колективну рішучість щодо гарантування безпеки в Чорному морі в рамках операції "Атлантична рішучість", - йдеться у повідомленні 6-го флоту США, оприлюдненому на офіційному сайті флоту після входу есмінця в Чорне море.

USS Donald Cook у січні поточного року також заходив у Чорне море. Протягом п'ятиденного перебування він зайшов у грузинський порт Батумі, а також провів спільні навчання з кораблями Служби берегової охорони Грузії.

Нагадаємо, що у Чорне море регулярно заходять кораблі ВМС США й інших країн НАТО. Відповідно до Конвенції Монтре 1936 року військові кораблі нечорноморських держав можуть перебувати в Чорному морі не більше 21 дня.

Дивитись відео 00:57

Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)

Аудіо й відео до теми

Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)  

Також за темою

Ostukraine Krise US Zerstörer Donald Cook 14.04.2014 Konstanza

У Росії почали стеження за есмінцем ВМС США у Чорному морі 19.01.2019

Раніше про те, що в Чорне море прямує американський есмінець Donald Cook, повідомив посол України в США.

Реклама

Докладно

Чеські євробляхи в Україні (фотоілюстрація)

Завершився пільговий період для розмитнення "євроблях"

Що це означає для власників "євроблях", які не встигли зареєструвати свої авто в Україні? 

Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе (ліворуч) на переговорах з Дональдом Трампом, 22 лютого 2019 року

Трамп відклав підвищення мит на товари з Китаю

Президент США заявляє про "продуктивні переговори" з Китаєм з торговельних питань. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  