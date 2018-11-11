 Ескалація на Близькому Сході: Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.11.2018

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Новини

Ескалація на Близькому Сході: Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази

У відповідь на обстріл з палестинського боку, Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази. Головною ціллю були позиції ХАМАС.

Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази

Ізраїль завдав ударів по Сектору Гази

Ізраїльська армія в понеділок, 12 листопада, завдала ударів по понад 20 ймовірних позиціях бойовиків палестинського радикального руху ХАМАС у Секторі Гази, інформує агенція dpa. Загалом було випущено понад 200 ракет. Внаслідок авіударів щонайменше троє палестинців загинули, поінформувало міністерство охорони здоров'я Гази.

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Ізраїльтяни завдали ударів у відповідь на обстріл з боку Гази. Раніше цього ж дня палестинці випустили з території Сектора Гази в бік Ізраїлю понад 80 ракет, повідомляється в офіційному Twitter ізраїльської армії. Частину ракет було перехоплено системою протиповітряної оборони країни "Залізний купол". Ізраїльська сторона повідомила про кількох поранених внаслідок обстрілу палестинців.

Різке загострення ситуації в прикордонному районі сталося після зіткнення ізраїльських солдатів і бойовиків ХАМАС у неділю, 11 листопада. Внаслідок перестрілки загинув підполковник сил спеціального призначення Армії оборони Ізраїлю, ще один офіцер отримав поранення. ХАМАС повідомив про сім загиблих палестинців.

Напруга між Ізраїлем та Сектором Гази посилилася навесні цього року. Від кінця березня на кордоні проходять антиізраїльські протести, які часом призводять до зіткнень із ізраїльськими силами безпеки.

 

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