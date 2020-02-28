Ескалація в Ідлібі: ЄС застерігає, Україна співчуває Туреччині

Верховний представник Європейського Союзу з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив стурбованість через загострення збройного протистояння в сирійській провінції Ідліб. Про це очільник європейської дипломатії написав у п'ятницю, 28 лютого, в мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

У своєму дописі Боррель вказав на "ризик переростання (збройного конфлікту в Ідлібі. - Ред.) у велике відкрите міжнародне збройне протистояння". Крім того, нинішня ситуація в цьому сирійському регіоні "спричиняє нестерпні страждання людей та ставить під загрозу цивільних осіб", наголосив головний дипломат ЄС.

Тож ЄС закликав до негайної деескалації в цьому регіоні та обіцяв "вжити всіх необхідних заходів з метою захисту безпекових інтересів" Євросоюзу. Крім того, Боррель запевнив, що Брюссель перебуває в контакті з усіма задіяними в конфлікті сторонами.

Київ поспівчував Анкарі

Тим часом міністерство закордонних справ України висловило "щирі співчуття турецькій стороні" через загибель понад 30 турецьких військових унаслідок авіаудару в Ідлібі. "Солідаризуємося з позицією НАТО і світової спільноти, які закликають до негайного припинення насильства й виконання попередньо досягнутих домовленостей у рамках врегулювання сирійського питання", - йдеться в повідомлення пресслужби МЗС України.

Крім того, офіційний Київ глибоко стурбувала ескалація ситуації в Ідлібі. Також МЗС України засудило дії сирійського правителя Башара Асада і Росії, яка його підтримує та всіляко йому сприяє, внаслідок чого гинуть як військові, так і цивільні, йдеться в повідомленні пресслужби українського дипломатичного відомства.

Москва воліє кращої координації дій

Тим часом ситуація в Ідлібі стала предметом телефонної розмови між президентами Росії та Туреччини Володимиром Путіним та Реджепом Таїпом Ердоганом. Як повідомляється на сайті Кремля, під час телефонних перемовин сторони висловилися за покращення координації дій у цій сирійській провінції.

Також співрозмовники дійшли згоди щодо необхідності вжити "додаткових заходів" з метою нормалізації ситуації в північно-західній Сирії.

Нагадаємо, напередодні внаслідок авіаудару сирійських військ у Ідлібі загинуло 33 турецьких військових, ще 36 військовослужбовців Туреччини дістали поранень.