Ескалація в Сирії: НАТО підтримує Анкару, Ердоган зустрінеться з Путіним

Після загибелі в сирійській провінції Ідліб 33 турецьких солдатів, Північноатлантичний альянс висловив Анкарі свою підтримку та солідарність. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники погодилися підтримувати вже вжиті заходи щодо посилення протиповітряної оборони Туреччини.

"Союзники по НАТО сьогодні надають підтримку Туреччині. Ми посилюємо їхні засоби протиповітряної оборони, у нас є літаки AWACS, які допомагають патрулювати небо, а також ми відвідуємо порти та надаємо підтримку іншими способами", - заявив у п'ятницю, 28 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, додавши, що союзники по альянсу вивчають, як ще вони можуть підтримати Анкару. Рада НАТО на прохання Туреччини провела термінові переговори щодо ситуації в Сирії.

Столтенберг також засудив Дамаск і Москву і закликав їх припинити насильство в Ідлібі. "Ми закликаємо Росію та режим Асада припинити атаки, припинити нерозбірливі повітряні атаки, а також взяти участь та підтримувати зусилля під керівництвом ООН для пошуку довготривалого, політичного, мирного вирішення кризи в Сирії", - наголосив він.

Тим часом турецька влада під час переговорів в Анкарі з російською делегацією заявила про необхідність сталого припинення вогню в Ідлібі, повідомило турецьке МЗС. Турецька сторона наголосила, що напруга в сирійській провінції має бути послаблена і підтримувані Москвою сирійські війська повинні вийти за межі, відзначені угодою про припинення вогню від 2018 року.

Радбез ООН, зустріч Путіна і Ердогана

У п'ятницю ввечері також відбудеться екстрена нарада Ради Безпеки ООН з приводу загострення конфлікту в Ідлібі. "Ескалація дуже, дуже хвилює, і саме тому необхідна термінова нарада. Ми хочемо закликати до стриманості, деескалації та припинення вогню", - заявив постпред Бельгії при ООН Марк Пекстен, який зараз головує в Радбезі ООН.

Своєю чергою в Кремлі повідомили про заплановану на наступний тиждень зустріч російського та турецького президентів. "Зараз опрацьовується зустріч в Москві на найвищому рівні. Вона відбудеться або п'ятого, або шостого березня", - повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс". Раніше цього дня лідери двох країн провели телефонну розмову. Як повідомили в Кремлі, президенти висловилися за додаткові заходи для нормалізації обстановки на північному заході Сирії.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Натомість сили повстанців підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.

27 лютого внаслідок авіаудару сирійських військ у Ідлібі загинуло 33 турецьких військових, ще 36 військовослужбовців Туреччини дістали поранень.