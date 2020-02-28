 Ескалація в Сирії: НАТО підтримує Анкару, Ердоган зустрінеться з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2020

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Новини

Ескалація в Сирії: НАТО підтримує Анкару, Ердоган зустрінеться з Путіним

Союзники посилюють засоби протиповітряної оборони Анкари після загострення ситуації на півночі Сирії. Рада безпеки ООН обговорить ескалацію в Ідлібі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Після загибелі в сирійській провінції Ідліб 33 турецьких солдатів, Північноатлантичний альянс висловив Анкарі свою підтримку та солідарність. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що союзники погодилися підтримувати вже вжиті заходи щодо посилення протиповітряної оборони Туреччини.

"Союзники по НАТО сьогодні надають підтримку Туреччині. Ми посилюємо їхні засоби протиповітряної оборони, у нас є літаки AWACS, які допомагають патрулювати небо, а також ми відвідуємо порти та надаємо підтримку іншими способами", - заявив у п'ятницю, 28 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, додавши, що союзники по альянсу вивчають, як ще вони можуть підтримати Анкару. Рада НАТО на прохання Туреччини провела термінові переговори щодо ситуації в Сирії.

Столтенберг також засудив Дамаск і Москву і закликав їх припинити насильство в Ідлібі. "Ми закликаємо Росію та режим Асада припинити атаки, припинити нерозбірливі повітряні атаки, а також взяти участь та підтримувати зусилля під керівництвом ООН для пошуку довготривалого, політичного, мирного вирішення кризи в Сирії", - наголосив він.

Тим часом турецька влада під час переговорів в Анкарі з російською делегацією заявила про необхідність сталого припинення вогню в Ідлібі, повідомило турецьке МЗС. Турецька сторона наголосила, що напруга в сирійській провінції має бути послаблена і підтримувані Москвою сирійські війська повинні вийти за межі, відзначені угодою про припинення вогню від 2018 року.

Радбез ООН, зустріч Путіна і Ердогана

У п'ятницю ввечері також відбудеться екстрена нарада Ради Безпеки ООН з приводу загострення конфлікту в Ідлібі. "Ескалація дуже, дуже хвилює, і саме тому необхідна термінова нарада. Ми хочемо закликати до стриманості, деескалації та припинення вогню", - заявив постпред Бельгії при ООН Марк Пекстен, який зараз головує в Радбезі ООН.

Своєю чергою в Кремлі повідомили про заплановану на наступний тиждень зустріч російського та турецького президентів. "Зараз опрацьовується зустріч в Москві на найвищому рівні. Вона відбудеться або п'ятого, або шостого березня", - повідомив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає агенція "Інтерфакс". Раніше цього дня лідери двох країн провели телефонну розмову. Як повідомили в Кремлі, президенти висловилися за додаткові заходи для нормалізації обстановки на північному заході Сирії.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Натомість сили повстанців підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.

27 лютого внаслідок авіаудару сирійських військ у Ідлібі загинуло 33 турецьких військових, ще 36 військовослужбовців Туреччини дістали поранень.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


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