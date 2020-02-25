"Ескадрони смерті" у Білорусі: побачення із "кілером" - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Австрія: нічні потяги знову в моді.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00:14 Білорусь-Швейцарія: Зустріч доньки Захаренка із співучасником убивства її батька
08:26 Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції
13:20 Болгарія: як врятуватись від бідності
17:47 Великобританія після Brexit: права сезонних робітників зі Східної Європи обмежать? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Xt1t
22:37 Австрія: нічні потяги знову в моді
Через 20 років після зникнення ексглави МВС Білорусі Захаренка його дочка зустрілася з учасником вбивства політика - колишнім бійцем СОБР Гаравським, щоб дізнатися деталі про смерть батька. (17.02.2020)
У разі неявки Юрія Гаравського Мінськ оголосить його в розшук, попередив президент Білорусі. Раніше ексбоєць білоруського СОБР розповів DW про викрадання і вбивства опозиційних політиків в 1999 році. (24.12.2019)