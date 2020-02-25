"Ескадрони смерті" у Білорусі: побачення із "кілером" - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

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13:20 Болгарія: як врятуватись від бідності

17:47 Великобританія після Brexit: права сезонних робітників зі Східної Європи обмежать? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Xt1t

22:37 Австрія: нічні потяги знову в моді



