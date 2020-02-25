 ″Ескадрони смерті″ у Білорусі: побачення із ″кілером″ - ″Європа у фокусі″ (відео) | Усі сюжети | DW | 25.02.2020

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"Ескадрони смерті" у Білорусі: побачення із "кілером" - "Європа у фокусі" (відео)

Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Австрія: нічні потяги знову в моді.

Олена Захаренко, донька вбитого опозиціонера, екс-очільника МВС Білорусі Юрія Захаренка

Олена Захаренко, донька вбитого опозиціонера, екс-очільника МВС Білорусі Юрія Захаренка

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00:14 Білорусь-Швейцарія: Зустріч доньки Захаренка із співучасником убивства її батька 

08:26 Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції 

13:20 Болгарія: як врятуватись від бідності 

17:47 Великобританія після Brexit: права сезонних робітників зі Східної Європи обмежать? На жаль, це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: https://p.dw.com/p/3Xt1t

22:37 Австрія: нічні потяги знову в моді 

DW.COM

"Йому стріляли у спину": що співучасник вбивства білоруського опозиціонера розповів його дочці

Через 20 років після зникнення ексглави МВС Білорусі Захаренка його дочка зустрілася з учасником вбивства політика - колишнім бійцем СОБР Гаравським, щоб дізнатися деталі про смерть батька. (17.02.2020)  

Лукашенко чекає свідчень колишнього спецпризначенця щодо вбивств опозиціонерів

У разі неявки Юрія Гаравського Мінськ оголосить його в розшук, попередив президент Білорусі. Раніше ексбоєць білоруського СОБР розповів DW про викрадання і вбивства опозиційних політиків в 1999 році. (24.12.2019)  

Ексбоєць спецзагону МВС Білорусі зізнався у вбивствах опозиціонерів

20 років тому в Білорусі зникли опоненти Лукашенка - Захаренко, Гончар і Красовський. Ексбоєць СОБР розповів про свою участь у їхньому викраденні та вбивстві в ексклюзивному інтерв'ю DW. (16.12.2019)  

Аудіо й відео до теми

Як "прибирали" противників Лукашенка - "Європа у фокусі" (23.12.2019)  

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Італія: хто і як ловить дрібних злодіїв у Венеції. Болгарія: як врятуватись від бідності. Великобританія після Brexit: права сезонних робітників зі Східної Європи обмежать? Австрія: нічні потяги знову в моді