 Ер-Ріяд попередив про червону лінію, яку не дозволить перетинати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.11.2018

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Новини

Ер-Ріяд попередив про червону лінію, яку не дозволить перетинати

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії наголосив, що стосовно вбивства журналіста Хашоггі США і ЦРУ не висловлювали кронпринцу Мохаммед бін Салману жодних претензій офіційно.

Кронпринц Саудівської Аравії Моххамед бін Салман

Кронпринц Саудівської Аравії Моххамед бін Салман

Саудівська Аравія відкидає поширені в ЗМІ припущення Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, що кронпринц Мохаммед бін Салман замовив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

"Ми у королівстві знаємо, що такі закиди на адресу кропринца є помилковими, і рішуче їх відкидаємо", - прокоментував позицію ЦРУ, про яку писало видання Washington Post, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр. Водночас, за його словами, жодних офіційних повідомлень від США у королівстві не отримували, і до цього часу йдеться лише про дописи у ЗМІ.

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На наданому Туреччиною аудіозаписі один із вбивць просить передати "шефу", що справу зроблено. Припускають, що "шеф" - саудівський принц, пише The New York Times. (13.11.2018)

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії аль-Джубейр заявив, що влада в Ер-Ріяді не знає, як був убитий журналіст Джамаль Хашоггі та де його тіло. Але міністр обіцяє, що винні в його смерті будуть покарані. (21.10.2018)

Західні та східні країни не задовольнились поясненням Саудівської Аравії, що журналіст Джамаль Хашоггі помер внаслідок "задушливого захвату", і вимагають більше фактів про його вбивство. (21.10.2018)

Міністр наголосив, що у королівстві не терпітимуть будь-яких звинувачень щодо монарших осіб. "Хочу наголосити, що керівництво Саудівської Аравії, яке здійснюють король та його наступник, є червоною лінією. Ми не допустимо спроб зазіхнути на неї, і не важливо від кого чи через що вони виходитимуть", - попередив аль-Джубейр в інтерв'ю газеті Al-Sharq al-Awsat, оприлюдненому увечері у понеділок, 19 листопада.

Нагадаємо, убивство саудівського дисидента та резидента США Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Туреччині на початку жовтня цього року спричинило гучний міжнародний скандал. Журналіст зник у приміщенні консульства, коли мав забрати там документи. Лише через два тижні після зникнення Хашоггі під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий в саудівському консульстві Стамбула. Влада Саудівської Аравії хоч і затримала підозрюваних причетних до вбивства Хашоггі, але заявила, що не екстрадуватиме їх до Туреччини, а судитиме на своїй території.

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