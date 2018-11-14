Ер-Ріяд попередив про червону лінію, яку не дозволить перетинати

Саудівська Аравія відкидає поширені в ЗМІ припущення Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США, що кронпринц Мохаммед бін Салман замовив вбивство журналіста Джамаля Хашоггі.

"Ми у королівстві знаємо, що такі закиди на адресу кропринца є помилковими, і рішуче їх відкидаємо", - прокоментував позицію ЦРУ, про яку писало видання Washington Post, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр. Водночас, за його словами, жодних офіційних повідомлень від США у королівстві не отримували, і до цього часу йдеться лише про дописи у ЗМІ.

Міністр наголосив, що у королівстві не терпітимуть будь-яких звинувачень щодо монарших осіб. "Хочу наголосити, що керівництво Саудівської Аравії, яке здійснюють король та його наступник, є червоною лінією. Ми не допустимо спроб зазіхнути на неї, і не важливо від кого чи через що вони виходитимуть", - попередив аль-Джубейр в інтерв'ю газеті Al-Sharq al-Awsat, оприлюдненому увечері у понеділок, 19 листопада.

Нагадаємо, убивство саудівського дисидента та резидента США Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві у Туреччині на початку жовтня цього року спричинило гучний міжнародний скандал. Журналіст зник у приміщенні консульства, коли мав забрати там документи. Лише через два тижні після зникнення Хашоггі під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що журналіст був убитий в саудівському консульстві Стамбула. Влада Саудівської Аравії хоч і затримала підозрюваних причетних до вбивства Хашоггі, але заявила, що не екстрадуватиме їх до Туреччини, а судитиме на своїй території.