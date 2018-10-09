Ер-Ріяд запевнив США у швидкому розслідуванні зникнення журналіста Хашоггі

Кронцпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман під час зустрічі у вівторок, 16 жовтня, із держсекретарем США Майком Помпео пообіцяв "ґрунтовне, прозоре і швидке розслідування" зникнення журналіста Джамаля Хашоггі, якого востаннє бачили у генконсультсві Саудівської Аравії у Стамбулі. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США, передає агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп згодом повідомив, що поспілкувався з кронпринцом телефоном. За словами Трампа, Мохаммед бін Салман "повністю заперечив, що знав будь-що про події у консульстві" в Стамбулі. Кронцпринц пообіцяв також Трампу "повне розслідування справи". Трамп переконаний, що "незабаром будуть відповіді".

Раніше ЗМІ повідомляли, нібито Ер-Ріяд готовий визнати, що журналіста у консульстві було вбито.

Обшуки в консульстві

У середу, 17 жовтня, держсекретар Помпео відправиться до Туреччини. Напередодні турецькі правоохоронці провели обшук у генконсульстві Саудівської Аравії. Вони знайшли докази того, що Хашоггі було вбито, повідомило 16 жовтня інформагенції AP джерело серед турецьких посадовців.

Тим часом генконсул Саудівської Аравії Мохаммед аль-Утайбі, за повідомленнями турецьких ЗМІ, залишив цього дня Туреччину. Він поїхав після того, як поліція почала зводити барикади біля його резиденції, яку слідчі також мають намір обшукати.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи для одруження. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Ер-Ріяд відкидає звинувачення в причетності до зникнення Хашоггі.