 Ер-Ріяд запевнив США у швидкому розслідуванні зникнення журналіста Хашоггі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Ер-Ріяд запевнив США у швидкому розслідуванні зникнення журналіста Хашоггі

Мохаммед бін Салман пообіцяв Майку Помпео ґрунтовне розслідування зникнення Джамаля Хашоггі. Тим часом у Туреччині кажуть про виявлення нових доказів вбивства журналіста в саудівському консульстві.

Майк Помпео (ліворуч) та Мохаммед бін Салман під час зустрічі в Ер-Ріяді 16 жовтня

Майк Помпео (ліворуч) та Мохаммед бін Салман під час зустрічі в Ер-Ріяді 16 жовтня

Кронцпринц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман під час зустрічі у вівторок, 16 жовтня, із держсекретарем США Майком Помпео пообіцяв "ґрунтовне, прозоре і швидке розслідування" зникнення журналіста Джамаля Хашоггі, якого востаннє бачили у генконсультсві Саудівської Аравії у Стамбулі. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США, передає агентство Reuters.

Президент США Дональд Трамп згодом повідомив, що поспілкувався з кронпринцом телефоном. За словами Трампа, Мохаммед бін Салман "повністю заперечив, що знав будь-що про події у консульстві" в Стамбулі. Кронцпринц пообіцяв також Трампу "повне розслідування справи". Трамп переконаний, що "незабаром будуть відповіді".

Раніше ЗМІ повідомляли, нібито Ер-Ріяд готовий визнати, що журналіста у консульстві було вбито.

Обшуки в консульстві

У середу, 17 жовтня, держсекретар Помпео відправиться до Туреччини. Напередодні турецькі правоохоронці провели обшук у генконсульстві Саудівської Аравії. Вони знайшли докази того, що Хашоггі було вбито, повідомило 16 жовтня інформагенції AP джерело серед турецьких посадовців.

DW.COM

Влада Саудівської Аравії готується пояснити смерть журналіста The Washington Post Джамаля Хашоггі небажаним наслідком неузгодженої спецоперації, повідомив американський телеканал CNN. (16.10.2018)

У консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі та в резиденції консула шукають сліди ДНК зниклого журналіста Джамаля Хашоггі. (15.10.2018)

Тим часом генконсул Саудівської Аравії Мохаммед аль-Утайбі, за повідомленнями турецьких ЗМІ, залишив цього дня Туреччину. Він поїхав після того, як поліція почала зводити барикади біля його резиденції, яку слідчі також мають намір обшукати.

Журналіст Джамаль Хашоггі, який жив у США і співпрацював з американською газетою Washington Post, зник після того, як зайшов 2 жовтня до саудівського консульства у Стамбулі, аби забрати документи для одруження. ЗМІ з посиланням на джерела в турецьких правоохоронних органах повідомляли про підозри Анкари, що журналіста, який критикував владу Саудівської Аравії, в консульстві катували і вбили. Ер-Ріяд відкидає звинувачення в причетності до зникнення Хашоггі.

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