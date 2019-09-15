Ер-Ріяд вважатиме актом війни напад на нафтову компанію, якщо його здійснили з Ірану

Керівництво Саудівської Аравії вважатиме напад на державну компанію Saudi Aramco актом війни, якщо буде доведено, що він був здійснений з території Ірану, заявив міністр закордонних справ країни Адель аль-Джубейр в інтерв'ю телеканалу CNN, що вийшло в ефірі ввечері в суботу, 21 вересня.

"Ми вважаємо Іран відповідальним, тому що ракети і безпілотники, за допомогою яких було скоєно напад, були зроблені в Ірані і ним же доставлені", - цитує міністра агенція Reuters.

"Однак вчинення атаки з вашої (Ірану. - Ред.) території, якщо це дійсно так, ставить нас в іншу позицію. Це буде вважатися актом війни", - зазначив Адель аль-Джубейр.

Раніше він сказав журналістам, що наразі Ер-Ріяд очікує результатів розслідування нападу та запросив міжнародних слідчих долучитися до нього.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня безпілотники атакували нафтопереробні комплекси саудівської державної компанії Saudi Aramco. Внаслідок нападів добовий видобуток нафти в Саудівській Аравії скоротився на 5,7 мільйона барелів, тобто більш ніж наполовину. Відповідальність за атаки на ці об'єкти взяли на себе єменські хусити. Однак держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність за атаки на Іран. Марк Еспер днями також заявив, що все вказує на відповідальність Тегерана за напади, з ними погоджувалися представники Саудівської Аравії.

Раніше хусити неодноразово обстрілювали територію Саудівської Аравії, використовуючи безпілотники, балістичні та крилаті ракети, отримані з Ірану або виготовлені за допомогою іранських фахівців. Тегеран є союзником хуситів.