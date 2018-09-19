Ертурул Апакан - турецький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ертурул Апакан".

Турецький дипломат Ертурул Апакан був з 2009 до 2012 року постійним представником Туреччини в ООН. 2 квітня 2014 року Ертурула Апакана призначили главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.