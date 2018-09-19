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Ертурул Апакан

Ертурул Апакан - турецький дипломат. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ертурул Апакан".

Турецький дипломат Ертурул Апакан був з 2009 до 2012 року постійним представником Туреччини в ООН. 2 квітня 2014 року Ертурула Апакана призначили главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Зайдік: Вибори в ДНР/ЛНР суперечать Мінським угодам

Зайдік: Вибори в "ДНР"/"ЛНР" суперечать Мінським угодам 19.09.2018

Вибори в ОРДЛО суперечать "букві і духу" Мінських угод, заявив спецпредставник ОБСЄ у контактній групі Мартін Зайдік. Київ наполягає, що вибори можуть відбутися лише за українським законом.
ОБСЄ: У 2016 році внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 88 цивільних осіб

ОБСЄ: У 2016 році внаслідок конфлікту на Донбасі загинули 88 цивільних осіб 16.09.2017

Голова СММ ОБСЄ Ертурул Апакан повідомив також, що з початку 2017 року через конфлікт на Донбасі вже загинули 68 цивільних.
Голова СММ ОБСЄ закликав до захисту цивільних на Донбасі

Голова СММ ОБСЄ закликав до захисту цивільних на Донбасі 31.01.2017

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні назвав спалах конфлікту неприйнятним. Захист цивільних є першочерговим завданням, переконаний він.
У Мінську доручили відкрити КПВВ у Золотому до 23 листопада

У Мінську доручили відкрити КПВВ у Золотому до 23 листопада 09.11.2016

Спецпредставник ОБСЄ Мартін Зайдік також наголосив на "поліпшенні клімату" при обговоренні гумантіарних питань контактною групою.
Штайнмаєр вимагає покарати винних в обстрілі патруля СММ ОБСЄ

Штайнмаєр вимагає покарати винних в обстрілі патруля СММ ОБСЄ 28.05.2016

Глава МЗС Німеччини вважає напади на неозброєних спостерігачів неприпустимими.
Уповноважений німецького уряду: Ситуація на Донбасі викликає занепокоєння

Уповноважений німецького уряду: Ситуація на Донбасі викликає занепокоєння 09.04.2016

Уповноважений уряду ФРН зі співпраці з Росії та країнами східного партнерства Ґернот Ерлер закликав сторони конфлікту на Донбасі до виконання мінських домовленостей.
Голова місії ОБСЄ: На Донеччині - найбільша кількість порушень з вересня 2015 року

Голова місії ОБСЄ: На Донеччині - найбільша кількість порушень з вересня 2015 року 07.04.2016

За словами голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрула Апакана, особливе занепокоєння викликає велика кількість інцидентів з використанням важкого озброєння і мінометів.
Європейський Союз передасть броньовані автомобілі СММ ОБСЄ в Україні

Європейський Союз передасть броньовані автомобілі СММ ОБСЄ в Україні 02.02.2016

Місія ОБСЄ отримає 20 броньованих автомобілів від ЄС. У церемоніїя передачі братимуть участь голова СММ в Україні Ертугрул Апакан та голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.
Місія ОБСЄ розширить штат іноземних спостерігачів на Донбасі

Місія ОБСЄ розширить штат іноземних спостерігачів на Донбасі 29.01.2016

ОБСЄ планує збільшити кількість іноземних спостерігачів на Сході України. Голова місії вважає, що це дозволить спостерігачам краще виконувати свою роботу, а підписантам мінських угод – взяті на себе зобов’язання.
ОБСЄ засуджує нову ескалацію ситуації на Донбасі

ОБСЄ засуджує нову ескалацію ситуації на Донбасі 13.11.2015

За словами глави місії ОБСЄ в Україні, найбільше ситуація загострилася біля Донецького аеропорту. Спостерігачі закликають усі сторони конфлікту відновити перемир'я.
Голова ОБСЄ закликав сторони конфлікту до обміну полоненими всіх на всіх

Голова ОБСЄ закликав сторони конфлікту до обміну полоненими "всіх на всіх" 02.09.2015

Чинний голова ОБСЄ Івіца Дачич закликав сторони конфлікту на Донбасі пришвидшити обмін полоненими за принципом "всіх на всіх" та підписання угоди про відведення озброєнь калібром менше 100 міліметрів.
Голова місії ОБСЄ: Спостерігачам часто погрожують

Голова місії ОБСЄ: Спостерігачам часто погрожують 19.08.2015

Ертурул Апакан поскаржився на обстріли патрулів ОБСЄ і перешкоджання в роботі з боку сепаратистів.
В ОБСЄ не бачать поки сенсу в розширенні місії в Україні

В ОБСЄ не бачать поки сенсу в розширенні місії в Україні 23.04.2015

Спостерігачі ОБСЄ і досі не мають доступу до всіх районів конфлікту на Донбасі, стверджує голова спеціальної моніторингової місії Ертурул Апакан. А без цього збільшення кількості спостерігачів позбавлене сенсу.
Спостерігачі ОБСЄ не мають повного доступу до місць відведення важкої зброї

Спостерігачі ОБСЄ не мають повного доступу до місць відведення важкої зброї 10.03.2015

Голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стверджує, що спостерігачі все ще не мають повного доступу до місць відведення озброєнь. Без цього, за його словами, неможлива верифікація процесу.
Місія ОБСЄ: переговори щодо припинення вогню у районі Дебальцевого тривають

Місія ОБСЄ: переговори щодо припинення вогню у районі Дебальцевого тривають 18.02.2015

Спостерігачі місії ОБСЄ у Соледарі продовжують переговори про припинення вогню у районі Дебальцевого. Глава місії закликає до негайного припинення бойових дій.
ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні майже вдвічі

ОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні майже вдвічі 18.09.2014

Місію ОБСЄ в Україні максимально збільшать - до півтисячі осіб. Експерти стежитимуть за дотриманням перемир'я та ситуацією на українсько-російському кордоні, використовуючи безпілотники.
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