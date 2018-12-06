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Ернст Райхель - німецький дипломат, з липня 2016 року посол ФРН в Україні.
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Після захоплення українських кораблів у Керченській протоці Київ закликав ЄС запровадити нові санкції проти Росії. DW побувала на зустрічі послів країн Євросоюзу в Україні, аби з'ясувати, чи має ця ідея шанси на успіх.