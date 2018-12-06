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Ернст Райхель

Ернст Райхель - німецький дипломат, з липня 2016 року посол ФРН в Україні.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ернст Райхель". Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції проти Росії малоймовірні

Відповідь ЄС на керченську кризу: нові санкції проти Росії малоймовірні 06.12.2018

Після захоплення українських кораблів у Керченській протоці Київ закликав ЄС запровадити нові санкції проти Росії. DW побувала на зустрічі послів країн Євросоюзу в Україні, аби з'ясувати, чи має ця ідея шанси на успіх.
Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше 14.11.2018

Завдяки новій угоді між Києвом та Берліном українцям буде легше зараховувати трудовий стаж у Німеччині, а німцям в Україні. А отримувати зароблену в одній країні пенсію можна буде і живучи в іншій.
ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення

ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення 07.11.2018

Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць. Передбачається і необмежений переказ пенсій між обома державами.
Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом

Як німецько-український оркестр розігнав хмари над Києвом 26.07.2018

Незважаючи на негоду, у Києві просто неба відбувся спільний концерт Молодіжного симфонічного оркестру України і Федерального молодіжного оркестру Німеччини. До події музиканти з обох країн готувалися цілий рік.

Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні

Німецький Ґете-Інститут святкує 25 років в Україні 06.07.2018

Німецький культурний центр Goethe-Institut відзначає 25 років діяльності в Україні. Він є одним з найбільших подібних центрів в Cхідній Європі.
Жертва потоку. Що буде з українською ГТС після Північного потоку-2

Жертва потоку. Що буде з українською ГТС після "Північного потоку-2" 15.02.2018

Початок роботи "Північного потоку-2" завдасть мільярдних збитків українській економіці та зміцнить роль "Газпрому" у Європі. Шансів на блокування будівництва майже немає, кажуть експерти.
Посол ФРН і спецпредставник США привітали подовження особливого статусу Донбасу

Посол ФРН і спецпредставник США привітали подовження особливого статусу Донбасу 06.10.2017

Посол Німеччини в Україні та спецпредставник Держдепу США Курт Волкер привітали подовження українським парламентом дії положень про особливий статус непідконтрольних Києву районів Донбасу.
Українсько-німецький рік мов відкрився вуличним фестивалем у Києві

Українсько-німецький рік мов відкрився вуличним фестивалем у Києві 09.09.2017

Публічний урок німецької мови, музика німецьких та українських гуртів, традиційна кухня, квести, велосипеди та сортування сміття по-німецьки - вуличним фестивалем у Києві відкрився українсько-німецький рік мов.

МЗС ФРН: Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за згоди обох сторін

МЗС ФРН: Місцеві вибори на Донбасі можливі лише за згоди обох сторін 08.02.2017

У міністерстві закордонних справ Німеччини прокоментували слова посла в Україні щодо місцевих виборів на Донбасі. Ціллю уряду ФРН є відновлення суверенітету України на всій її території.
Святкування ювілею відносин ФРН-Україна: скандал чи буря в склянці шампанського?

Святкування ювілею відносин ФРН-Україна: скандал чи буря в склянці шампанського? 08.02.2017

Посольство Німеччини в Україні планувало відсвяткувати 25-річчя встановлення німецько-українських дипломатичних відносин. Та вечірку зіпсувало нещодавнє непорозуміння між Берліном та Києвом.
МЗС Німеччини й України підтвердили свою відданість мінському процесу

МЗС Німеччини й України підтвердили свою відданість мінському процесу 07.02.2017

У МЗС Німеччини прокоментували слова посла ФРН в Україні, зазначивши, що мінські домовленості є дороговказом. Міністерство закордонних справ України зробило заяву після розмови з німецьким дипломатом.
Посла Німеччини викликали в МЗС України через заяву щодо виборів на Донбасі

Посла Німеччини викликали в МЗС України через заяву щодо виборів на Донбасі 07.02.2017

Посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля викликали до Міністерства закордонних справ України для надання пояснень щодо його заяви про можливість проведення виборів на Донбасі за присутності там російських військ.

Німеччина не визнає російських виборів у Криму

Німеччина не визнає російських виборів у Криму 20.09.2016

Посол ФРН в Україні Ернст Райхель наголосив, що Берлін не визнав незаконну анексію Криму, саме тому він не може визнати й вибори до Держдуми, які проводились на півострові.

Німецька солідарність у День прапора України (23.08.2016) 23.08.2016

Шестеро поранених бійців ЗСУ відправили літаком Бундесверу на лікування до ФРН. Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель каже, що це символічно приурочили до Дня національного прапору України.