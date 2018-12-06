Ернст Райхель

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Завдяки новій угоді між Києвом та Берліном українцям буде легше зараховувати трудовий стаж у Німеччині, а німцям в Україні. А отримувати зароблену в одній країні пенсію можна буде і живучи в іншій.