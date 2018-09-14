Ердоган і Путін домовилися щодо Ідлібу, військової операції не буде

Президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 17 вересня, домовилися створити в сирійській провінції Ідліб демілітаризовану зону. "Разом з Росією ми докладемо усіх зусиль, щоб усунути всі радикальні групи з цієї території. Туреччина і Росія скоординовано здійснюватимуть патрулювання цієї території", - заявив Ердоган за підсумками переговорів у Сочі, цитує агенція "Інтерфакс". Ердоган також висловив впевненість, що таким чином вдасться відвернути гуманітарну трагедію, яка могла б виникнути в результаті бойових дій.

Домовленість означає, що військової операції в Ідлібі не буде, повідомив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після зустрічі міністри оборони РФ та Туреччини підписали меморандум про стабілізацію ситуації в зоні деескалації Ідліб. За словами Шойгу, "в найближчі години" пункти цього документа узгодять з сирійським керівництвом у Дамаску. Передбачається, що до 10 жовтня з демілітаризованої зони в Ідлібі будуть виведені як важке озброєння - танки та реактивні системи залпового вогню, так і всі опозиційні групи, повідомив Путін.

Демілітаризовану зону уздовж лінії зіткнення збройних груп з урядовими військами планується створити до 15 жовтня. Вона має бути глибиною 15-20 кілометрів з виведенням звідти "радикально налаштованих бойовиків", у тому числі угруповання "Джабхат ан-Нусра", додав Путін. За його словами, контроль у демілітаризованій зоні запропоновано організувати рухомими патрульними групами турецьких підрозділів і підрозділів російської військової поліції.

У провінції Ідліб та на прилеглих територіях проживають близько 3,5 мільйона осіб. Вона здебільшого перебуває під контролем угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке пов'язують із "Аль-Каїдою", а також ісламістського угруповання "Джабхат ан-Нусра". Останнім часом сирійська армія та її союзники завдавали масованих авіаударів по позиціях повстанців в Ідлібі та готувалися до наступу, щоб встановити контроль над цією територією. Представники урядів західних держав, а також ООН застерігали щодо гуманітарної катастрофи у разі повномасштабного наступу сирійської армії в провінції Ідліб.

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