 Ердоган у ФРН та Австрії отримав значно вищу підтримку, ніж в самій Туреччині | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2018

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Новини

Ердоган у ФРН та Австрії отримав значно вищу підтримку, ніж в самій Туреччині

Дві третини турків, що проживають у ФРН, віддали свої голоси за чинного президента Туреччини. В Австрії цей показник виявився ще вищим - 70 відсотків.

Прихильники Ердогана святкують його перемогу на вулицях Берліна

Прихильники Ердогана святкують його перемогу на вулицях Берліна

Підтримка чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах серед турецької спільноти, яка проживає у Німеччині, є помітно вищою за підтримку у самій Туреччині. Майже 66 відсотків турків, які проголосували у ФРН, віддали свій голос за чинного главу держави. Такими є дані попередніх результатів підрахунку понад 80 відсотків голосів виборців, інформує агенція dpa.

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Реджеп Таїп Ердоган на основі "неофіційних результатів" заявив про свою перемогу на виборах президента Туреччини та до парламенту країни. Опозиція радить не поспішати святкувати та дочекатися офіційних результатів. (24.06.2018)

У Туреччині завершилося голосування на позачергових виборах президента і парламенту. Перші попередні результати мають оголосити до кінця дня. Опозиційний кандидат Мухаррем Індже закликав співгромадян захистити вибір. (24.06.2018)

Після підрахунку понад третини голосів на позачергових президентських виборах у Туреччині впевнено перемагає чинний глава держави Реджеп Таїп Ердоган. Але його перевага над суперником скорочується. (24.06.2018)

Загалом же, згідно з даними опрацювання близько 99 відсотків бюлетенів, Ердоган здобув підтримку 52,5 відсотка голосів виборців і, таким чином, забезпечив собі перемогу на президентських виборах у першому турі. Його головний суперник, представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррем Індже набрав 31,5 відсотка голосів.

На парламентських виборах, що відбувались одночасно з президентськими, абсолютна більшість турків, що проживають у ФРН - 56,3 відсотка - віддали свої голоси за очолювану Ердоганом Партію справедливості та розвитку (ПСР). У Туреччині правляча партія отримала відчутно менше підтримки, ніж у Німеччині - 42,5 відсотка.

Серед турків, що проживають у Австрії, підтримка Ердогана виявилась ще вищою, ніж у Німеччині. В цій країні за нього віддали свої голоси близько 70 відсотків виборців, які взяли участь у волевиявленні.

За даними підрахунку 99 відсотка голосів, правляча ПСР та союзна їй Партія націоналістичного руху впевнено здобувають більшість у новому парламенті, отримавши, відповідно, 293 та 50 місць у 600-місному парламенті. Опозиційна РНП отримує підтримку 22,7 відсотка виборців, а очолюваний нею "Національний альянс" у складі трьох партій - близько 34 відсотків. Потрапляє до парламенту і прокурдська Демократична партія народів, набравши понад 11 відсотків і здолавши 10-відсотковий прохідний бар'єр. 

Вперше в історії країни вибори глави держави та парламенту відбулися одночасно. Ними завершується перехід Туреччини до президентської форми правління, що було закріплено на референдумі минулого року. Згідно з новою політичною системою у Туреччині, яка набуде чинності після цих виборів, президент країни матиме дуже широкі повноваження - він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії.

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