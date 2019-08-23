Ердоган у Києві наголосив на невизнанні анексії Криму

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара не визнає анексію Криму Росією і підтримує територіальну цілісність України. "Ще раз хочу підкреслити, що Туреччина не підтримує незаконну анексію Криму. Туреччина підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом", - сказав Ердоган у понеділок, 3 лютого, на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Президент Туреччини також заявив, що Анкара стежить за долею кримських татар, які виїхали з півострова після його анексії Москвою. "Ми продовжимо допомагати кримським татарам", - запевнив Ердоган.

Зеленський: Київ розраховує на допомогу Анкари у звільненні політв'язнів у РФ і Криму

Володимир Зеленський серед іншого зазначив, що Україна розраховує на допомогу Туреччини у звільненні утримуваних в Росії та в окупованому нею Криму українських політв'язнів.

"Україна розраховує на допомогу Туреччини в процесі звільнення політичних в'язнів - громадян України, в тому числі, кримських татар, які незаконно утримуються в Криму і на території Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Лідери двох країн цього дня провели переговори у форматі "віч-на-віч", згодом відбулося засідання Стратегічної ради високого рівня. За словами Володимра Зеленського, на зустрічі вони з Ердоганом обговорили, зокрема, підписання угоди про зону вільної торгівлі, а також взаємодію в енергетичній сфері, реформи в Україні та інвестиції.

За підсумками засідання Стратегічної ради президенти підписали спільну заяву, в якій підтверджується незмінність підтримки Туреччиною суверенітету та територіальної цілісності України, а також визначаються пріоритетні завдання у сферах розвитку партнерства між країнами.

Україна і Туреччина домовилися про взаємне визнання водійських посвідчень

Україна і Туреччина підписали також міжурядову угоду про взаємне визнання водійських посвідчень. За словами Зеленського, ця угода створює поліпшені умови для громадян України.

Нагадаємо, це вже друга зустріч Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана. Вперше вони зустрілися у серпні 2019 року. Тоді президенти заявили, що обговорили можливість створення вільної торгівлі (ЗВТ) та домовилися розширити торговельно-економічне та інвестиційне співробітництво.