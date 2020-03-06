 Ердоган: Угода з ЄС щодо біженців потребує перегляду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Ердоган: Угода з ЄС щодо біженців потребує перегляду

Укладена 2016 року угода між Євросоюзом і Туреччиною про реадмісію біженців більше не діятиме, заявив турецький лідер у розмові з Меркель. У Берліні поки не прокоментували цю заяву.

Реджеп Таїп Ердоган

Реджеп Таїп Ердоган (архівне фото)

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив канцлерці Німеччини Анґелі Меркель (Angela Merkel), що угода щодо біженців, яка діє між його країною та ЄС, потребує перегляду. Про це Ердоган сказав під час проведеної у п'ятницю, 6 березня, телефонної розмови з Меркель, повідомили в пресслужбі турецького лідера, передає агенція новин Reuters.

Під час телефонних перемовин з Меркель Ердоган наголосив, що укладена 2016 року угода між ЄС та Туреччиною більше не діятиме. У Берліні поки ніяк не прокоментували цю заяву Ердогана.

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У Туреччині перебуває близько 3,6 мільйона біженців та мігрантів, переважна більшість з яких - вихідці з сусідньої Сирії, де досі точиться збройне протистояння. Укладена 2016 року угода передбачала щорічну багатомільярдну грошову допомогу з боку Євросоюзу Туреччині в обмін на запобігання Туреччиною, щоб нелегальні мігранти потрапляли через її територію до країн ЄС, насамперед до Греції.  

Утім, після нещодавнього загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб турецька влада оголосила відкриття сухопутних кордонів Туреччини з європейськими країнами для біженців.

Проходу через Егейське море не буде

Водночас Ердоган наказав береговій охороні Туреччини не дозволяти мігрантам вирушати в бік Греції чи інших європейських країн човнами через Егейське море. До цього кроку влада в Анкарі вдалася через очевидні небезпеки для мігрантів і шукачів притулку, котрі намагаються дістатися до узбережжя ЄС у такий спосіб, передає агенція новин dpa.

Наглядати за виконанням президентського указу має МВС, наголошують у Анкарі.

Водночас турецький уряд звинуватив Афіни в порушенні міжнародного права. За словами Анкари, грецька влада наражає на небезпеку біженців і шукачів притулку. Напередодні, приміром, турецька берегова охорона врятувала в морі близько 100 осіб, які ледь не потонули, кинуті напризволяще греками, кажуть у Анкарі.

Напруга на грецько-турецькому кордоні не спадає

Цього ж дня надійшла інформація, що на грецько-турецькому кордоні не спадає напруга, викликана появою та численними спробами мігрантів потрапити на територію Греції. На поширених ЗМІ кадрах видно, що в сутичках між мігрантами та грецькими прикордонниками застосовувався сльозогінний газ.

З огляду на напружену ситуацію, Туреччина відрядила в цей прикордонний регіон загін спецпризначення чисельністю в одну тисячу осіб.

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