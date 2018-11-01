Ердоган: Убивство Хашоггі замовили "згори"

Розпорядження вбити журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівській Аравії. Про це в п'ятницю, 2 листопада, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у статті, написаній для видання The Washington Post.

Ердоган заявив, що "ні секунди" не сумнівався в тому, що вказівку про вбивство Хашоггі віддав не особисто король Салман. Президент Туреччини також не став прямо звинувачувати принца-наступника Саудівської Аравії Мухаммеда. Проте Ердоган закликав видати "ляльководів", відповідальних за смерть журналіста і висловив припущення, що офіційні особи королівства задіяні у масштабному приховуванні правди.

Нагадаємо, що через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві Стамбула. За твердженням турецької прокуратури, журналіста задушили невдовзі після того, як він увійшов до консульства, його тіло знищили. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством Джамаля Хашоггі. Влада Саудівської Аравії заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.