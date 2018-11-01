 Ердоган: Убивство Хашоггі замовили ″згори″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2018

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Новини

Ердоган: Убивство Хашоггі замовили "згори"

Турецький президент Реджеп Ердоган припустив, що офіційні особи Саудівської Аравії задіяні у приховуванні правди. Водночас він не став прямо звинувачувати короля і принца-наступника в причетності до вбивства Хашоггі.

Туреччина звинувачує верхівку Саудівської Аравії у вбивстві Хашоггі

Туреччина звинувачує "верхівку" Саудівської Аравії у вбивстві Хашоггі

Розпорядження вбити журналіста Джамаля Хашоггі в Стамбулі надійшло "з найвищих рівнів уряду" Саудівській Аравії. Про це в п'ятницю, 2 листопада, заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган у статті, написаній для видання The Washington Post.

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Вбивство журналіста Джамаля Хашоггі підриває верховенство права та регіональну стабільність на Близькому Сході, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він зазначив, що США вживатимуть заходів у відповідь на це. (27.10.2018)

У прокуратурі Стамбула заявили, що вбивство Джамаля Хашоггі в консульстві Саудівської Аравії відбулося за "наперед складеним планом". Як зазначили в прокуратурі, журналіста задушили, а тіло розчленували. (31.10.2018)

За вбивство журналіста Джамаля Хашоггі відповідальність несе влада Саудівської Аравії, заявила наречена репортера Хатідже Дженгіз. Вона вимагає покарання для усіх причетних осіб. (30.10.2018)

Ердоган заявив, що "ні секунди" не сумнівався в тому, що вказівку про вбивство Хашоггі віддав не особисто король Салман. Президент Туреччини також не став прямо звинувачувати принца-наступника Саудівської Аравії Мухаммеда. Проте Ердоган закликав видати "ляльководів", відповідальних за смерть журналіста і висловив припущення, що офіційні особи королівства задіяні у масштабному приховуванні правди.

Нагадаємо, що через два тижні після зникнення журналіста під тиском світової спільноти Саудівська Аравія визнала, що Джамаль Хашоггі був убитий в саудівському консульстві Стамбула. За твердженням турецької прокуратури, журналіста задушили невдовзі після того, як він увійшов до консульства, його тіло знищили. Ер-Ріяд заарештував 18 осіб у зв'язку з убивством Джамаля Хашоггі. Влада Саудівської Аравії заявила, що не буде екстрадувати підозрюваних у вбивстві журналіста до Туреччини, а судитиме їх на своїй території.

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