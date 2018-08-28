Ердоган: Туреччині потрібні російські С-400 й американські F-35

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країні потрібні російські зенітні ракетні системи С-400, і їх буде закуплено найближчим часом. Про це він сказав у п'ятницю, 31 серпня, під час церемонії випуску офіцерів для збройних сил, передає агенція Reuters.

У той же час він додав, що Туреччині також потрібні й американські винищувачі F-35. Країна буде купувати їх у США, але якщо Вашингтон зупинить їхню поставку, то Анкара буде закупати винищувачі у іншого виробника, зауважив Ердоган. Раніше він казав, що його країна звернеться в міжнародний арбітраж, якщо США заблокують поставки літаків.

У НАТО неодноразово висловлювали занепокоєння, що російські С-400 не є сумісними з системами озброєння Альянсу, що може створити проблеми з оперативною сумісністю підрозділів. Як відомо, F-35 є новітніми американськими винищувачами п'ятого покоління.

Одночасно Ердоган знову заявив, що турецька ліра є мішенню для зусиль її девальвувати, але країна відіб'є цю атаку та стабілізує ситуацію. 31 серпня вартість національної турецької валюти трохи зросла - до позначки 6,5 ліри за долар та 7,6 - за євро, передає агенція AFP. Це сталося на тлі опублікування указу президента про додаткове оподаткування валютних депозитів.

Причиною стрімкого падіння курсу національної грошової одиниці Туреччини став конфлікт між Анкарою і Вашингтоном. Загалом від початку року турецька ліра знецінилася щодо долара на майже 50 відсотків. Цього тижня девальвація тривала. Причиною конфлікту стала відмова Туреччини звільнити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона та дозволити йому виїхати з країни.